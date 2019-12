IBRAHIMOVIĆ ODLUČIO: Zlatan saopštio gde će nastaviti karijeru! Pobede mu jedini motiv

Prethodnih dana svetski mediji spekulisali su gde će Ibrahimović nastaviti karijeru, a on je za magazin GQ Italija rekao: "Vidimo se uskoro u Italiji".

"Otići ću u ekipu koja ponovo mora da pobeđuje, koja mora da obnovi svoju priču, koja želi izazov protiv svakog protivnika. Samo tada ću pronaći potrebni motiv da vas sve ponovo iznenadim", naveo je Ibrahimović.

Ibrahimović je u Italiji igrao za Juventus (2004-2006), Inter (2006-2009) i Milan (2010-2012).

"Kada ste fudbaler, nije dovoljno da izaberte tim, morate da razmotrite i druge faktore, čak i interes moje porodice, vidimo se uskoro u Italiji", rekao je 38-godišnji napadač.

Ibrahimoviću je istekao ugovor sa Los Anđeles Galaksijem i slobodan je igrač.

Italijanski mediji nedavno su preneli da je Milan ponudio ibrahimoviću ugovor do kraja sezone.

"Milano, to je moj drugi dom. Imam divne uspomene... Ako me projekat bude motivisao, mogu da igram na svom nivou do 50. godine", rekao je nedavno Ibrahimović za Gazeta delo Sport.

