OVA MAFIJA SE ŠIRI EVROPOM I VUČE KONCE U SPORTU! Sve o uticaju kladionica, nameštenim mečevima, MILIONIMA...

Protiv neačkog tenisera Maks. H. vodi se istraga zbog nameštanja mečeva, a u „nameštaljke“ su umešani teniseri iz Belgije, Francuske, Španije i SAD. Do to tih informacija došlo se posle godinu dana istrage o kojoj je belgijske organe obavestio američki FBI.

„Reč je o mreži jermenske mafije koja se masovno širi preko sedam zemalja u Evropi. Oni su jako inteligentni i varaju na veoma visokom nivou. Imaju ljude koji su odgovorni za račune, koji peru novac i koji uspostavljaju kontakt s igračima“, izjavio je zamenik javnog tužioca Belgije Erik Biskop.

Jedinica za integritet u tenisu (TIU) suspendovala je više od 20 tenisera i teniserki ove godine, ali trenutna istraga preti da razotkrije najveću mrežu nameštanja do sada.

Kladionice — grobari vrhunskog sporta

Kladionice su za 90 odsto upropastile vrhunski sport, kaže za Sputnjik Velibor Džarovski, „Kralj nameštaljki“ u bivšoj Jugoslaviji, Evropi i svetu.

Džarovski, koji se javno hvalio da je u bivšoj Jugoslaviji „namestio“ 80 utakmica fudbalske lige, od kojih je jedna završila rezultatom 134:0, dodaje da u „nameštaljke“ ne moraju nužno da budu umešani klubovi, jer dovoljno je da Ronaldo u Juventusu ili Mesi u Barseloni kažu dvojici ili trojici saigrača „danas igramo za lovu“ — i utakmica je nameštena.

Kad je reč o teniskoj aferi, pravi nalazi istrage se još zataškavaju jer bi „isplivala“ još neka velika imena iz tog sporta, smatra Džarovski i dodaje da je nameštanje rezultata u pojedinačnim sportovima jednostavnije nego u klupskim.

Džarovski podseća da je i Novaku Đokoviću svojevremeno nuđeno da namesti meč, ali je on to odbio. Đokoviću je nuđeno 200.000 dolara da izgubi meč prvog kola turnira u Sankt Peterburgu 2007. godine, što je on odbio, a kasnije je javno pričao o tome.

Sport — najprljavija stvar na svetu

Polovina fudbalskih klubova u Evropi i svetu na svojim dresovima nose imena kladionica, a to bi trebalo da zabrane FIFA i UEFA, smatra nekadašnji „Kralj nameštaljki“.

Na pitanje mogu li se sprečiti nameštaljke, Džarovski odgovara da mogu samo ako kladionice odrede limit.

„Na istoku, u Kini i Singapuru, postoje kladionica koje imaju ogroman limit ili ga nemaju i tamo se uzima lova. Nemojte računati da će neko u ’Meridijanu‘, ’Mocartu‘ ili u ’Sport lajfu‘ u Skoplju uzeti pare. Samo na istoku se uzima lova. Sve dok postoje kladionice, biće belaja u sportu zato što su kladionice napravljene sa 12 do 15 odsto bruto dobitka na godišnjem nivou, a to je strašno velika lova“, kaže Džarovski.

On ističe da su kladionice ustrojene tako da nikad ne mogu da izgube i dodaje da dok god postoje kladionice, sport će biti najprljavija i najprofitabilnija stvar na svetu.

Jermenska i ostale postsovjetske mafije

Prema rečima Džarovskog, najveća mafija u tenisu je jermenska, ali ona nije jedina.

„Jermenska mafija je najopasnija od svih. Mafija je mnogo uključena u nameštaljke, ne samo jermenska, nego i mafija iz svih bivših sovjetskih republika. A veze tih mafija polako se šire i prema istoku. Da sam ja gazda kladionice, zabranio bih da se u tenisu igra singl ili bih limitirao uplate“, kaže Džarovski.

„Kralj nameštaljki“ smatra da će se dokazati da su teniseri nameštali mečeve, ali da neće biti doživotno diskvalifikovani, a mafija će ih posle toga ucenjivati.

„Najveće zlo u svetskom sportu su kladionice, ali one u velikoj meri pune budžete država“, zaključio je Džarovski.

Inače, priče o povezanosti kladionica sa nameštanjem utakmica, prvenstveno u fudbalu, sve češće su teme svetskih medija.

Novija istorija beščašća

Početkom 2013. godine Evropol je saopštio da je otkrivena kriminalna mreža koja je namestila gotovo 700 utakmica u više od 30 zemalja, uključujući i mečeve u Ligi šampiona i kvalifikacijama za svetsko i evropsko prvenstvo. Više od 400 sudija, igrača i drugih zvaničnika nalazilo se pod sumnjom da su aktivno učestvovali u nelegalnim radnjama.

U januaru iste godine FIFA je 41 fudbaleru iz Južne Koreje izrekla doživotnu zabranu bavljenja profesionalnim fudbalom.

Godine 2012. izrečeno je bilo više od pedeset istih kazni fudbalerima, sudijama i drugim zvaničnicima iz Finske, Gvatemale, Italije, Hrvatske, Turske, Portugalije i Južne Koreje. Svi su bili optuženi da su učestvovali u nameštanju rezultata utakmica.

Bez obzira na prethodne podatke, malo je toga postignuto u borbi protiv nameštanja utakmica. A kolike je razmere nameštanje dostiglo, pokazuje istraživanje sindikata fudbalera „FIFA Pro“ koje je pokazalo da je prosečno 11,9 odsto fudbalera u Istočnoj Evropi dobilo direktnu ponudu da namesti utakmicu.

Antička istorija beščašća i faktor internet

Nameštanje utakmica nije nikakva novina, pa je tako u Americi, početkom 20. veka, bilo vrlo „popularno“ nameštanje rezultata u bejzbolu. Poznat je slučaj iz 1919. godine kada je osam igrača optuženo za uzimanje mita i namerno gubljenje utakmice. Dve godine kasnije tim igračima je doživotno zabranjeno bavljenje tim sportom.

Međutim, nameštanje motivisano kladioničarskom industrijom danas je mnogo prisutnije nego ranije, a razlog je proširenje tržišta, samim tim i prihoda, koje je uzrokovano uvođenjem interneta. Podaci kompanije „H2 gembling kapital“ govore da je od 2004. do 2012. godine vrednost tržišta internet sportskog klađenja porasla sa 16,3 milijarde na 50,7 milijardi evra.

Prema procenama kompanije „Sport radar“, kroz sportsku kladioničarsku industriju godišnje prođe 1.000 milijardi američkih dolara. Poređenja radi, bruto društveni proizvod Švajcarske 2011. godine je iznosio 523 milijarde dolara.

