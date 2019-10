OKO SOKOLOVO KONAČNO I U SUPERLIGI! STOP PREVARAMA: Nema više nameštaljki u Srbiji

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Ilija Petković podržao je odluku FSS o uvođenju VAR tehnologije u srpski fudbal. Iskusni stručnjak smatra da će se tako sudijske greške u utakmicama svesti na minimum, odnosno da će prvenstvo biti regularnije, samim tim nestaće tenzije, prepucavanje i ostale negativne pojave u domaćem fudbalu.



Od početka prvenstva, brojne utakmice u Superligi su pod lupom sudijske komisije zbog teških materijalnih grešaka arbitara. To se posebno videlo u 161. večitom derbiju, ali i na utakmicama pre i posle toga.

- Jednostavno, treba nam VAR! Mi smo stara fudbalska nacija i potrebno je da pratimo trend u svetu. Ukoliko VAR dođe, verujem da će izbaciti sumnju kod donošenja sudijskih odluka. Biće to velika pomoć za naše arbitre - rekao je Ilija Petković za Kurir i dodao:

- Opet, VAR je mnogo skup projekat. Preskup! Ali da bi našoj publici bilo jasnije i da bi klubovi bili mirniji, verujem da će to biti dobra stvar. Pre svega zbog regularnosti, zato i smatram da je Savez doneo dobru odluku.



Saopštenja večitih rivala, neprimerene izjave, parole navijača koje nemaju veze s fudbalom, postali su redovan folklor u Superligi.

- Negativnu energiju treba izbaciti iz našeg fudbala, a ona je postala dominantna u poslednje vreme. A ko može da je izbaci? Samo VAR! Ne treba da objašnjavam, ako sudija nije siguran u neku odluku, ode i pogleda na snimku. Nema greške, nema prevare. Verujem da će VAR našoj publici vratiti veru u istinu.



VAR se koristi u „ligama petice“, na SP i EP, opet ima nekih koji tvrde da je tako izvršena „kompjuterizacija fudbala“ i da to više nije igra kao ranije.

- Fakat je da VAR ubija draž fudbala! U to nema sumnje. Ali on može da bude dežurna sigurnost! Da eliminišemo greške. Jer pomoću VAR ne može da prođe pogrešna odluka, već da se ispravi. I to na licu mesta - jasan je Petković.

Proces od godinu dana NIŠTA PRE SEZONE 2020/2021.

Da bi VAR tehnologija zaživela u Srbiji, potrebno je ispuniti određene kriterijume. Prvi i najznačajniji korak FSS jeste razgovor s ljudima iz Odbora međunarodne fudbalske asocijacije (IFAB). Potom valja odrediti VAR menadžera, a to može biti neko ko je već licencirani VAR sudija, odnosno čovek koji je prošao obuku za video-tehnologiju. Sledeći korak je imenovanje firme koja će raditi VAR, te da se odredi format instaliranja VAR sobe ili upotreba VAR vozila! Na primer, u Grčkoj su ceo proces završili za šest meseci, a u Hrvatskoj za godinu dana, tako da prema svemu navedenom, VAR u Srbiji treba očekivati u sezoni 2020/2021.

Partizan o VAR

6. jun 2018. Kada je Partizan argumentovano govorio o uvođenju VAR, dočekivani smo s podsmehom. Ne insistiramo mi u Partizanu na toj tehnologiji radi sebe, već radi integriteta takmičenja, pa i FSS. (Vladimir Vuletić, potpredsednik)

6. april 2019. Apsolutno sam za VAR! Ljudi sada stalno ističu da je sistem negde zakazao. Ako zakaže jednom na 30 odluka, onda smo ipak uspeli da pomerimo regularnost. Bolje pogrešiti jednom, nego 30 puta. (Savo Milošević, trener)

Zvezda o VAR

25. septembar 2018. Svi u Crvenoj zvezdi smo za uvođenje VAR tehnologije, treba da pratimo evropske trendove. To je obmanjivanje javnosti koje plasira Partizan, da oni jesu za, a mi nismo. Ne pitamo se ni oni ni mi, to treba da bude odluka FSS. (Zvezdan Terzić)

19. februar 2019. Zvezda je uvek bila za uvođenje VAR. Želimo da se suđenje u Superligi podigne na što viši nivo. S velikim nestrpljenjem očekujemo da VAR bude implementiran. (Svetozar Mijailović)

