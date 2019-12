TUŽNI SMO ZBOG MILOJEVIĆA, SREĆNI ZBOG STANKOVIĆA Marko Marin: Verujem da nas čekaju novi uspesi i pobede

"Želeo bih da zahvalim Milojeviću i celom stručnom štabu za sve što su uradili za klub, ekipu i mene u periodu dok smo saradjivali u Crvenoj zvezdi. Bila je to sezona i po velikih uspeha i zadovoljstava koje smo doneli navijačima. Saradnja je bila na vrhunskom nivou i svi smo bili tužni kada smo saznali da Milojević neće više biti u klubu. Isto važi i za članove stručnog štaba, koji su vredno radili sa nama, kako bi Zvezda ostvarivala uspehe i pobeđivala", rekao je Marin za sajt kluba.

Vladan Milojević je posle dve i po godine napustio mesto trenera Crvene zvezde.

Zvezda je sa njim osvojila dve titule šampiona Srbije, tri puta igrala grupnu fazu evropskih takmičenja, a bila je i u šesnaestini finala Lige Evropa.

Marin je kazao da mu je posebno zadovoljstvo što će Milojevića zameniti Stanković.

"Čovek koji je legenda kluba i o kome ne treba trošiti reči. Verujem da će fudbalske kvalitete koje je decenijama pokazivao pretočiti u trenerske, a mi ćemo dati sve od sebe da ga na pravi način ispratimo u svim zamislima. Kao kapiten, učiniću sve da mu budem produžena ruka na terenu. Verujem da nas čekaju novi uspesi i pobede sa Dejanom Stankovićem na klupi", kazao je Marin.

On je naveo da je ispratio način na koji je došlo do promene trenera i da je retkost da stari dočeka novo, a da to govori o stabilnom radu i veličini kluba.

