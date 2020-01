POTPREDSEDNIK PARTIZANA BRUTALNO ODGOVORIO TERZIĆU: Vuletić isprozivao direktora Zvezde kao niko nikad!

Generalni direktor crveno-belih je za beogradske medije govorio o odnosu države i Partizana i apostrofirao da postoji "evidentna razlika u veličini klubova".

Vuletićevo saopštenje prenosimo u celosti.

"Dr Alfa univerziteta, u svom paklenom iskazu, podsvesno u više navrata izrazavajući strah od zapaljivanja, nastoji da ubedi srpsku javnost kako je potrošio 30 miliona evra samo kako bi bio bolji 11 bodova od Partizana.

Zaboravlja, pri tom, u svom sladostrašću nepočinstva, da njegov tim nije šutnuo u okvir gola u poslednjem derbiju a da su mu ovih +11 obezbedili združeno Sudijska organizacija i Fudbalski savez Srbije.

Prvi, svirajući mu više penala u ovoj polusezoni nego što je Partizanu svirano u svih 6 uzastopnih godina u kojima je bio prvak a potonji jer su, 15 dana pre početka takmičenja, ne konsultujući klubove, ukinuli podelu bodova u plej-ofu. Da nije te hajdučke odluke IO FSS, sada bi Alfa doktor strepeo, budući da bi u naredna dva derbija morao da u pomoć i u ponoć priziva duhove kako ne bi izgubio “anametnu” titulu koju mu je zaveštao prethodni trener.

Alfa doktor, čiji tim u Ligi šampiona ima gol-razliku skoro duplo lošiju nego što je Partizanov zaostatak, na zvaničnom klupskom sajtu drži podatak da je osvojio treće mesto u grupi, pobedivši Olimpijakos. To je taman toliko u skladu sa 17 miliona duga Agro banci koji volšebno postaje manji od milion jer on ne servisira dugove kada ima drugove.

Uz to, umesto da kaže “spasibo za družbu” kompaniji koja se, kao sponzor, prvih 7 godina mogla reklamirati samo od Subotice do Surdulice, pa nije jasan njen tržišni motiv za sponzorstvom, on se ponovo vajka kako je Zvezda dobila manje od države, potkrepljujući to jednim malim dokumentom u kojem je sve 6.97% tačno.

Summa summarum: čelik je na rđu otporan."

