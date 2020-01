BUGARIN ŠPIJUNIRAO ZVEZDU: Selektor Dermandžijev poželeo sreću Dekiju, prisetio se Kange i Delija

Od izveštača Kurira iz Beleka - Aleksandra Radonića.

Selektor fudbalske reprezentacije Bugarske Georgi Dermandžijev smešten je u istom hotelu sa fudbalerima Crvene zvezde. Nekadašnji strateg Ludogoreca došao je na jutarnji trening crveno- belih, da vidi kako radi Dejan Stanković. To nije moglo da promakne izveštaču Kurira, koji gospodina Dermandžijeva poznaje već nekoliko godina. Posle srdačnog pozdrava, iskusni bugarski strateg rado je pristao na razgovor.

Ni jaka kiša, ni hladno i vetrovito vreme nisu sprečili Georgija Dermandžijeva (65) da sa svojim saradnicima "snimi" ono šta radi nekadašnji as Crvene zvezde, Lacija i Intera. Sigurno su ga interesovale "cake" iz Italije i mnoge druge taktičke zamisli.

"Prvi utisak je da mladi kolega dobro radi. Deluje to sve veoma zanimljivo. Dejan Stanković je bio veliki igrač. Želim mu svu sreću i uspeh u trenerskom poslu" - rekao je za Kurir Georgi Dermandžijev i objasnio svoju misiju u Turskoj:

"Ovde sam već skoro nedelju dana. Kao selektor reprezentacije Bugarske došao sam u Belek da ispratim naše ekipe. Ovde ih ima stvarno mnogo, a ja želim da vidim u kakvoj formi su igrači na koje računam. Znate, igramo u baražu Lige nacija protiv Mađarske u Sofiji. To je za nas mnogo važna utakmica. Ako dobijemo, finale je opet u Sofiji. Nadamo se najboljem i gledamo u drugi par koji čine Island i Rumunija. Voleli bismo da odemo na Evropsko prvenstvo."

Georgi Dermandžijev vodio je Ludogorec 2016. godine kada su izbacili Crvenu zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

"To je jedna od utakmica koje pamtim. Bila je sjajna atmosfera u Beogradu. Navijači neverovatni. Imam jedan video sa te utakmice, koji rado gledam kad god poželim. Bio je to mnogo dobar meč. Bugarin tvrdi da mu nije bila taktika da isprovocira Gelora Kangu koji je na tom meču dobio crveni karton. O tome su pisali bugarski mediji.

"Nije to tačno! (smeh) Ne, ne, ne... Desilo se."

Crvena zvezda i Ludogorec su u dobrim odnosima, igraće i ove zime u Beleku, a ranije su odigravali prijateljske utakmice. Bilo je i igrača koji su igrali za oba kluba.

"Drago mi je zbog Milana Borjana. Fantastičan je bio u Ligi šampiona. Svaka čast! Za Zvezdu je igrao i Brazilac Kafu, ali se nije najbolje snašao. Odličan igrač, ali je evidentno da su mu nedostajali zemljaci iz Brazila sa kojima bi se družio. Ja sam imao sreću da ih je u Ludogorecu bilo mnogo."

Iskusni bugarski trener smatra da je Crvene zvezda od 2016. godine napravila veliki iskorak ka Evropi, u odnosu na druge klubove iz regiona.

"Crvena zvezda je mnogo bolja, nego u tom periodu. Znate, igrala je dva puta Ligu šampiona! Za mene to nije bilo iznenađenje, video sam da je to klub koji je svake godine sve bolji i bolji i koji stalno napreduje. Verujem da mogu i ove sezone da ponove isti uspeh. Želim im to" - zaključio je Georgi Dermandžijev.

