MILAN BORJAN ZA KURIR: I moj sin će braniti za Zvezdu! (FOTO)

Milan Borjan sinonim je za velike uspehe Crvene zvezde u protekle dve godine. Dve Lige šampiona i jedna Liga Evrope, plus domaći trofeji njegova su lična karta. Na pripremama mu najviše nedostaju supruga Snežana i sin Filip, za kojeg je otkrio da je veliki zvezdaš i za koga veruje da će ga zameniti u voljenom klubu.

Pripreme u Beleku se bliže kraju, a posle Kipra i Turske golman Crvene zvezde jedva čeka da se vrati u Beograd.

- Najviše sam se uželeo porodice. Oni su mi na prvom mestu i jedva čekam da ih vidim. Sin Filip mi nije tražio ništa posebno, samo da što pre dođem kući - rekao je Milan Borjan, a potom otkrio da njegov troipogodišnji naslednik obožava Zvezdu:

- Dosta puta gledamo zajedno penale iz Kopenhagena. On stalno viče: „Tata, tata, tata... Odbranio si penal!“ Radujemo se, pevamo pesme, tako da je stvarno pozitivan prema tome. Mnogo voli Crvenu zvezdu i nadam se da će i on jednog dana da obuče crveno-beli dres. Sam pušta pesme na Jutjubu... Stalno traži da gleda Zvezdine utakmice, Zvezda kids kanal... Kad čuje neku pesmu, onda skače, peva, skida majicu (smeh)...

Nakon odlaska Marka Marina iz kluba, logičan izbor za novog kapitena bio je Borjan.

- Velika mi je čast da nosim kapitensku traku ovako velikog kluba. Ovde su igrali baš veliki igrači. Nadam se da ću ovaj tim predvoditi do duple krune. Bio sam presrećan kada je doneta odluka da postanem kapiten.

Milan Borjan bi lako mogao da karijeru završi u Zvezdi.

- Rekao sam, kad sam produžio ugovor, da želim da ostanem ovde. Srećan sam, zadovoljan, nasmejan... Meni je lepo u Crvenoj zvezdi i Srbiji. Ne bih to menjao u 32. godini. Da se navikavam na neki novi život, to me ne privlači.

Milan Borjan je otkrio šta planira potom da radi:

- Vidim sebe kao trenera.

Jedan i jedinstven Veliki Miloje! Na pitanje koji je fudbaler najzaslužniji za uspehe u protekle tri godine, Milan Borjan nije imao dilemu: - Milojević! Milojević! Dakle, zasluga je trenera, ne fudbalera. Čovek je doneo neverovatne stvari i uspehe, bio svima nama kao otac, drug, psiholog. Ovom prilikom želim da mu se zahvalim. Da nije bilo njega, ne bi bilo ni nas, ni uspeha, niti bi Zvezda i Srbija videli Ligu šampiona i Ligu Evrope.

Nadimak Deki je Mister Novinare je interesovalo zašto fudbaleri Dejana Stankovića zovu Mister. Pre njega taj nadimak je nosio Valter Zenga. - Mister je tako rekao, da ga zovemo na italijanskom. Poštujemo to što on želi - jasan je Borjan.

