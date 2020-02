OVAJ ČOVEK SVAŠTA SEBI DOPUŠTA: Razmažen Nejmar neće da igra na sestrin rođendan!

Važi za jednog od najboljih fudbalera na planeti, juče je napunio 28 godina, a svi u PSŽ gledaju ga kao jednog do glavnih aduta u pokušaju da se napokon domognu titule Lige šampiona. Nejmar, čovek koji s loptom ume gotovo sve, i pored toga nije među omiljenima kod navijača. A razlog za to leži baš u rođendanu. I to ne samo njegovom.

Precizni statističari ustanovili su da Brazilac redovno propušta utakmice na dan sestrinog rođendana, a u većini slučajeva je isti scenario i kada je on slavljenik. Ovih dana svi oni koji sumnjaju dobili su i svojevrsnu potvrdu. Nejmar je nakon utakmice za vikend naprasno osetio bol u rebrima, pa je propustio gostovanje Nantu u utorak. Iako je trener PSŽ Tomas Tuhel rekao da se Brazilac žalio na bolove još tokom duela za vikend, niko se nije primio na to i svi su skloni da poveruju da je razlog za neigranje protiv Nanta zapravo žurka koju je napravio u nedelju.

Sam fudbaler se uopšte ne izjašnjava i ne odgovara na prozivke, već lagano kuje plan kako da i 11. marta, kada sestra Rafaela bude slavila rođendan, uspe da izbegne profesionalne obaveze i otputuje u domovinu. A one će ove godine biti više nego ozbiljne.

Sezona 2013/14. Članak koji boli Prva sezona u Barseloni. Povreda članka 19. januara i pauza do 9. februara. Oporavio se, pa igrao nekoliko utakmica, te nakratko obnovio povredu baš pred Rafaelin rođendan. Tada to nikome nije bilo sumnjivo. Sezona 2014/15. SUSPENZIJA Druga sezona u Barseloni i druga taktika. Nema povrede, ali ima suspenzije. Precizno izračunato i sprovedeno u delo. Žuti karton, sasvim normalna stvar u fudbalu, stigao je baš pred Rafaelin rođendan. Barsa je slavila sa 6:1 i bez njega, pa je sve i dalje bilo normalno. Sezona 2015/16. Ponovo žuti kartoni Barselona gostuje Eibaru baš u vreme rođendana Nejmarove sestre, a sada već sumnjivi fudbaler ponovo časti sebe žutim kartonom i kratkim izletom do Brazila. Na sestrinu žurku, razume se. Barsa je opet slavila (4:0), pa je i to prošlo bez velike prašine. Sezona 2016/17. Opet ga zabole Izbegavanje profesionalnih obaveza u isto vreme sada je već ozbiljno shvaćeno. Nakon što je Barselona zgazila PSŽ (6:1), na redu je bilo gostovanje La Korunji. Nejmar je osetio bol pred utakmicu, otputovao na sestrin rođendan, a Katalonci su izgubili sa 2:1 i po mnogima već tu izgubili titulu. Sezona 2017/18. Prelom stopala Nejmar prelazi u PSŽ u najvećem transferu u istoriji, a na početku godine dugo odsustvuje zbog povrede stopala. Prelom metatarzalne kosti nije nešto što je mogao da izmisli ili namerno zaradi, ali je svakako došao baš nekako pred rođendanska ludila. Sezona 2018/19. Na štakama Opet povreda stopala i još jedan poduža pauza. Brazilca na terenu nije bilo čitavih 85 dana. Ali jeste u domovini. Na Rafaelin rođendan došao je u velikom stilu - na štakama. Fudbal očigledno može da trpi, ali kada sestra slavi, to se ne propušta.

