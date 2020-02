POGBA I BRUNO DOBITNA KOMBINACIJA: Legenda Mančester junajteda žali što Haland nije došao na Old Traford

"Mislim da bi oni bili dobri partneri. Bruno je prirodni vezni napadač, ako krene napred može da stvori odbranama brojne probleme. To bi moglo da bude upravo ono što je potrebno Junajtedu. Stvarno je razočaravajuće što Pogba ove sezone nije igrao dobro, nedostajali su mu takvi saigrači", rekao je Šarp, prenosi goal.com.

Nedavno je Portugalac potpisao ugovor sa Junajtedom, a Šarp je ocenio da on ima dovoljno harizme i kreativnosti.

"Postoji kod njega i određeni nivo arogancije, kao i sposobnosti, a to svakoga podiže na nivo Pola Pogbe", kazao je Šarp.

On je naveo i da je razočaran što "crveni đavoli" nisu uspeli da dovedu Norvežanina Erlinga Halanda, koji je umesto njih izabrao Borusiju Dortmund.

"Još uvek su na granici privlačenja igrača, a to pokazuje da je klub neorganizovan. Na početku sezone pustili su (Romelu) Lukakua i (Aleksisa) Sančeza, koji uopšte nisu loši igrači. Nisu ih zamenili i to uznemiruje navijače. Pustite igrače koji igraju na odredjenom nivou i onda dovete one koji nisu na tom istom nivou", rekao je Šarp.

(Beta)

Kurir