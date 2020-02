DAN KADA SE PISALA ISTORIJA: Pre tačno 25 godina Dejan Stanković debitovao za Crvenu zvezdu!

Na današnji dan, 11. februara 1995. godine, pre 25 godina, @dejanstankovic je debitovao za Crvenu zvezdu na Omladinskom stadionu protiv OFK Beograda (2:1).😎🔴⚪️ #crvenazvezdafk #fkcz #czv #zvezda #zvezdaježivot

A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) on Feb 11, 2020 at 9:12am PST