PJERLUIĐI KOLINA: Sudija mora da zna sve o fudbalu

"Današnje sudije moraju da se ponašaju kao da VAR ne postoji. Krajnji cilj je da se VAR uopšte ne koristi, a to bi značilo da sudije donose prave odluke na terenu", rekao je Kolina koji je potom dao svoje viđenje o tome zašto arbitri previše greše. "Svaki arbitar sada podsvesno zna da ga VAR može spasiti ako pogreši. Ali, oni ne razmišljaju o tome da će im kontroler suđenja i dalje smanjiti ocenu i pored intervencije VAR-a. Na to su u potpunosti zaboravili", rekao je on. Kolina je istakao da je on bio uspešan ne samo što je imao osećaj za igru, već i što je detaljno proučavao igrače. "U moje vreme arbitri su se pripremali za utakmice površno. Ja sam, za razliku od većine ostalih sudija, stalno analizirao igrače, gledao kako se ponašaju, u kojoj formaciji igraju, kako igraju... Danas je sve to na mnogo višem nivou i arbitri se redovno pripremaju za utakmice na taj način. Sudija mora da zna sve o fudbalu", rekao je Kolina.

