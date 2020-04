EVO ZAŠTO SU GROBARI OBOŽAVALI MIŠU TUMBASA: Živeo je za Partizan, Vujošević mu je kumovao! VIDEO

Telo Miroslava Gajića (66) pronšla je komšinica Goca, koja mu je redovno donosila hranu i lekove, a koja je pošto se nije javljao na telefon pozvala Hitnu pomoć. Lekari su nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Miša, kako su ga zvali svi koji su ga znali, poznat je kao navijač Partizana. Redovno je odlazio na mečeve svih klubova crno-bele porodice. Autobusom iz Bariča, predgrađa Beograda u kom je živeo, stizao je na stadion u Humskoj, na bazen i u dvoranu na Banjici, u dvoranu Aleksandar Nikolić ili do Arene.

foto: Dado Đilas

Poslednjih godina Miša Tumbas je imao mnogo nedaća. Od bolesti i teških uslova u kojima je živeo, do brutalnog prebijanja 2015. u Bariču kada su ga trojica mladića oborila na zemlju i bez razloga premlatila. Veliku pomoć navijača crno-belih dobio je tada Tumbas, a posle tri godine dobio je i vodu u svom domu, koji je tada preuređen i sređen za život

foto: Nebojša Mandić

Mnoge generacije navijača i sportista koji su branili boje Partizana, ali i mnogi koji nisu, voleli su ga i pomagali.

Posebno prisan odnos imao je sa najtrofejnijim trenerom u istoriji košarkaškog kluba Partizan Duškom Vujoševićem, koji mu je 2017. godine bio kum na krštenju.

foto: Vlada Šporčić

- Mnogo voli Partizan. Ljudi o njemu isprva misle da je čovek s posebnim potrebama, ali kad vi vidite da on napamet zna raspored svih Partizanovih utakmica i događaja, da zna gde i kad se održavaju i svuda stigne na vreme, onda vam postane jasno da je on veoma inteligentan. Ma, bestraga mu glava, kad bi i ostale stvari znao kao što zna sve o Partizanu, lepši bi bio život i njemu i meni. Ovako, čas me dovede do ludila, čas me zasmeje do suza, pričala je ranije njegova komšinica Goca.

Kurir sport

Kurir