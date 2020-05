VRIŠTALA SAM OD BOLA KADA SAM SAZNALA DA TATA IMA LEUKEMIJU: Mihina ćerka o danu kada su stigle loše vesti

Ona je detaljno objasnila trenutak kada je cela porodica saznala da je Siniša loše, kao i koliko ih je to potreslo.

"Dvanaesti jul 2019. godine, odmah posle večere. Neću zaboraviti ovaj datum dok god živim" - započinje svoju ispovest Mihajlovićeva ćerka i nastavlja:

"Telefon moje majke zvoni, s druge strane je on, moj otac, moj bog, i on objašnjava da su te stvari (koje je uradio ne rekavši prethodno ništa) bili testovi na testove jer je imao čudnu groznicu i osećao se umorno. Malo podsećanje: govorimo o mom ocu. O čoveku koji je pre tih stvari igrao fudbal, veselio se, trčao, trenirao sa ekipom, šutirao i nikada nije stajao u mestu. A to se nije dogodilo pre mnogo godina, već tri dana pre tih prokletih simptoma."

Viktorija je do detalja objasnila koliko je vest o leukemiji promenila njihov život.

"Stižu vesti. Bilo je kao da sam već sve to znala. Povlačim se, prelazim porodicu pogledom, život svih nas prestaje... Ne čujem ništa, ne opažam te reči: bolest, leukemija, lečenje, posete, bolnica, konferencije za štampu... Ne čujem ništa. Razbijam sve što imam pod rukom, vrištim, ali to je kao da mi glas nije izašao iz usta. Vrištim u tišini koliko mi je teško. Osećam kako se kiselina diže, osećam kao da ću da povratim. Luda sam od bola. Mama odluči da pozove mog oca. Ne znam kako, ali oni uspevaju da zaustave moj razorni bes. Uzimam telefon, liju mi beskrajne suze, i samo kažem: “Tata, volim te”. On mi samo odgovora: “Volim te, a sada te molim da budeš jaka kao i tvoj tata.”

Viktorija se u svojoj knjizi osvrnula i na ljubav između njene majke Arijane i Siniše, koji su u braku već 25 godina.

"Fantastičan par, koji kao da je izašao iz knjige ili filma. Oduvek sam sanjala takvu ljubav, jaku kao i njihovu. To nije uobičajena priča o fudbaleru koji se zaljubljuje u manekenku. Njihova namera je bila da “zauvek” bude od prvog “Zdravo!” mog oca, čak i ako je nosio majicu koja je trebalo da natera mamu da pobegne."

