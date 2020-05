ARGENTINAC PRIZNAO DA MU NIJE BILO LAKO U KARANTINU Mesi: Teško mi je pala izolacija ali sve je lakše uz porodicu (FOTO)

- Rizik od zaraze je svuda oko nas. Kada izađete iz kuće rizik je već prisutan, zato mislim da o tome ne moramo mnogo da razmišljamo, jer ako se opteretimo onda je bolje da nigde ne idemo. Smatram da je poštovanje propisanih pravila ponašanja i preduzimanje maksimalnih mera zaštite od suštinskog značaja u ovim situacijama - kazao je Mesi za španske listove Sport i Mundo Deportivo i dodao:

- Lično se radujem takmičenjima. Znamo da će sve biti čudno na terenu. Bez ljudi na stadionu i sa pritiskom da se neko ne zarazi, jer stvarno niko od nas ne bi voleo da bude odvojen od porodice. Međutim, morate da vidimo kako će to da izgleda kad fudbal konačno počne. Do tada ćemo trenirati i videti na kom smo nivou, kao i do kog nivoa možemo stići, a sa tim i šta da očekujemo ako se sezona vrati.

Argentinac priznao je da je tokom izolacije trenirao individualno i da se fizički oseća spreman za nastavak sezone.

- Fizički se osećam veoma dobro. Sve vreme izolacije sam trenirao kod kuće i mislim da mi je to pomoglo da održim u formi. Veoma teško sam podneo zatvaranje, ali sa decom i Antonelom sve se dobro završi, sa njima se uvek trudim da iskoristim vreme da uživamo zajedno - zaključio je Mesi.

Korona uradila svoje Neće biti velikih pojačanja Lionel Mesi nije hteo da priča o eventulanim pojačanjima za narednu sezonu, napominjući da ima ljudi u klubu koji se bave tim poslom. - Postoje ljudi u klubu koji su zaduženi za transfere i moraju da izaberu šta misle da je najbolje zatim. Svima je jasno je da će u ovoj trenutnoj situaciji i tržište biti drugačije. Bice manje adekvatnih pojačanja. Naše je da radimo i da učinimo sve kako bismo poboljšali ono što već imamo - poručio je najbolji igrač sveta.

