SA NESTRPLJENJEM ČEKA NASTAVAK PREMIJER LIGE! Klop: Još nismo osvojili titulu!

Liverpul je prvi na tabeli sa 25 bodova više od Mančester sitija i pokušava da osvoji prvu šampionsku titulu posle 30 godina.

Takmičenje u Premijer ligi prekinuto je 13. marta zbog korona virusa, a planirano je da se nastavi 17. juna.

"Neverovatno je koliko mi je to nedostajalo. Znam da to nije najvažnija stvar u životu, ali to je moija strast. Nadam se da i ljudi jedva čekaju, pošto i mi jedva čekamo nastavak", rekao je Klop za Bi-Bi-Si (BBC).

Liverpul bi mogao da osvoji titulu već u prvom kolu od povratka, ako pobedi Everton a Mančester siti izgubi od Arsenala. Siti i Arsenal igraju 17. juna, kao i Aston Vila i Šefild junajted, a preostale utakmice igraju se tri dana kasnije.

Klop je rekao da je ostalo još posla i da Liverpul želi da pobedi u što više utakmica.

"Lepo je misliti o tome, ali mi još nismo šampioni i to znamo. Znamo da smo blizu, ali kad si blizu to još nije gotovo. Ostalo je još 27 bodova i uradićemo sve da ih sve osvojimo. Još nismo šampioni. Moramo da igramo fudbalske utakmice i da pobedjujemo", rekao je nemački trener.

"Ne želimo da prestanemo da pobedjujemo posle dve utakmice ili već koliko. Ne vidim da su rezultati ispisani u zvezdama, moramo da radimo zaista naporno", dodao je Klop.

Fudbaleri u Premijer ligi od 28. maja treniraju uz kontakt, a oni će i dalje dva puta nedeljno biti testirani na korona virus. U Premijer ligi ostalo je da se odigraju još 92 utakmice, bez publike.

Kapiten Liverpula Džordan Henderson nedavno je rekao da će biti "prilično čudno" igrati na Enfildu i podići trofej Premijer lige pred praznim tribinama.

Klop je rekao da će slavlja sa navijačima u nekom trenutku ipak biti i da će se organizovati i parada, kada bude bezbedno masovno okupljanje navijača.

"Obećavam, ako se to desi, biće i parada. Bilo kad. Koga briga! Potreban nam je samo jedan dan kada svi budu mogli da dodju i tada ćemo to da uradimo", naveo je on.

Britanska policija nedavno je tražila da se nekoliko utakmica Liverpula, koje bi mogle da odluče o šampionu, odigraju na neutralnom terenu, kako bi se sprečilo okupljanje navijača.

Klop je rekao da bi voleo da ekipa sve utakmice kao domaćin igra na Enfildu, ali da nema prednosti domaćeg terena kada nema publike na tribinama, što su pokazali rezultati otkako se nastavila Bundesliga.

"Ako pogledate Nemačku, tamo nije bilo mnogo pobeda domaćih ekipa. Ako je alternativa da uopšte ne igramo, onda ćemo igrati gde god želite. Nije me briga", dodao je trener "crvenih".

Govoreći o ekipi, Klop je rekao da su se igrači vratili na trening u dobroj formi, a da su neki mogli da se odmore, prvi put posle dugo vremena, posle teškog rasporeda takmičenja.

"Neki od njih su u boljoj formi nego prošlog leta posle kraće pauze. Od prve utakmice, igraćemo za apsolutno sve", rekao je Klop.

