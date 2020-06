BIO SAM ZBUNJEN, MAGLA MI JE BILA PRED OČIMA: Andeija Radulović o debiju i prvom golu u dresu Zvezde (KURIR TV)

Zvezdin biser rođen 2002. godine debitovao je, ali i postigao prvi gol u dresu crveno-belih.

- Teško da se može opisati kako se trenutno osećam. Jedno veliko iskustvo za mene. Srećan što sam uopšte i trenirao sa prvim timom. Ovo je moj najlepši dan u životu. Dobio sam šansu da debitujem i mislim da sam ovu priliku iskoristio na pravi način. Nisam mogao lepši debi da zamislim, prva utakmica i odmah gol na Marakani – sa osmehom govori Radulović.

Posle nekoliko treninga sa prvim timom, Radulović je zaslužio poverenje trenera Dejana Stankovića.

- Upravo tako. Dajem sve od sebe, trudim se i verujem da mogu mnogo. Mlad sam, vreme je ispred mene, ali mi mnogo znači što vidim da klub, kao i Dejan Stanković, veruju u mene. Mislim da ne postoji veća privilegija trenirati u klubu koji najviše voliš, pored čoveka koji je legenda kluba i srpskog fudbala.

Radulović je proslavio debitantski gol sa saigračem iz omladinaca, a sada i iz prvog tima, golmanom Andrijom Katićem.

- Još u svlačionici smo se dogovorili da, ukoliko postignem pogodak, proslavimo to zajedno. Naravno, moja želja je bila da odem na sever. To je san svakog igrača koji trenira u Zvezdi. Katić me čekao iza gola, tako da smo zajedno proslavili moj pogodak. Kada sam postigao gol bio sam zbunjen, magla mi se stvorila pred očima, bio sam pun adrenalina i sreće.

Radulović je opisao i kako je došlo do toga da upravo on bude izvođač jedanaesterca.

- Nisam stvarno očekivao da će mi saigrači prepustiti izvođenje penala. Kapiten Milan Borjan je uzeo loptu i rekao da ja šutiram i zahvalan sam mu na tome. Svi su bili srećni zbog toga, bodrili su me pre penala, tako da smo još jednom pokazali da smo jedna velika porodica.

Posle sjajnih partija u Omladinskoj ligi, kao i Ligi šampiona za mlade, krilni napadač je skrenuo pažnju na sebe.

- Na neki način sam očekivao poziv prvog tima. Znao sam koliko sam pružio igrama u omladinskoj selekciji. Sa druge strane, nisam očekivao da će biti na ovakav način, ali osećaj je svakako neverovatan i ne mogu rečima opisati koliko sam srećan. Takođe, želim da se zahvalim svim zvezdašima na gromoglasnom aplauzu kod mog ulaska na teren. To mi je dalo još veću snagu i želju da pokažem koliko umem – podvukao je Andrija Radulović.

