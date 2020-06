POBEDA KAO POKLON ZA ROĐENDAN! Ben: Moramo da pobedimo Partizan!

Napadač crveno- belih će tog dana napuniti 31 godinu, a kao rođendanski „poklon“ želi pobedu.

"Ukoliko pobedimo u derbiju, biće mi to možda i najlepši rođendan u životu. Naravno, to nam je cilj. Želimo duplu krunu i na tom putu moramo da pobedimo i Partizan. Svi smo fokusirani, spremamo se dobro za taj meč i verujem da ćemo biti na visini zadatka. Za derbi nam ne treba posebna motivacija, igrao sam ih već nekoliko u karijeri, jedan sam od iskusnijih u timu, znam šta mogu da očekujem i pokušaću da to prenesem i na mlađe saigrače", počeo je Ben.

Saglasni su svi u Crvenoj zvezdi, pa i napadač sa Komora, da je prioritet osvajanje duple krune,

"Dominantno smo osvojili titulu. Najbolja smo ekipa u Srbiji i to su rezultati pokazali na pravi način. Imamo još potencijalno dve utakmice u Kupu, još 180 minuta borbe i samo razmišljamo o tome da posle 24. juna budemo osvajači duple krune. Naravno, bez obzira na to što smo obezbedili titulu, i u preostala dva kola ćemo nastojati da pobedimo. To je filozofija Dejana Stankovića.

Raduje se Ben što će se utakmice do kraja sezone igrati uz prisustvo publike, bez ograničenja oko broja navijača.

"Voleo bih što više naših navijača na derbiju, ali i u svim utakmicama do kraja sezone. Mnogo nam znači njihova podrška i srećni smo što se utakmice igraju pred publikom. Pune tribine su uvek dodatna motivacija, a kada imate navijače kao Crvena zvezda, onda je užitak igrati pred njima" podvlači Ben.

Kurir sport

Kurir