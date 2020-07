RAZBIJA SVE STEREOTIPE! Fudbaler Partizana upisuje fakultet! Nemanja Miletić postaje EKONOMISTA

Данас је на Економском факултету одржан пријемни испит за упис у прву годину ОАС у првом уписном року за школску 2020/21. годину, уз поштовање прописаних мера заштите од вируса COVID 19. Међу кандидатима који су полагали пријемни испит налазио се и наш познати репрезентативац, фудбалер Партизана, Немања Милетић. СРЕЋНО СВИМА! @Nemanja_73

A post shared by Ekonomski fakultet (@ekonomskifakultetpristina) on Jul 2, 2020 at 8:59am PDT