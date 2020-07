ĐAVOLI PALI U NADOKNADI VREMENA Trener Mančester junajteda: Nismo ni zaslužili pobedu (FOTO)

Junajted je sinoć odigrao nerešeno 2:2 sa Sautemptonom, koji je na Old Trafordu izjednačio u šestom minutu nadoknade vremena.

Mančester junajted je propustio priliku da se popne na treće mesto na tabeli, a sada je peti sa 59 bodova, koliko ima i Lester na četvrtom mestu koje vodi u Ligu šampiona. Trećeplasirani Čelsi ima 60 bodova.

"To je najgori trenutak da primite gol, ali to se dešava u fudbalu. Moramo to da prihvatimo pošto smo i sami na takav način pobedjivali u mnogim utakmicama. To je sve deo lekcije za naš tim, koji je veoma razočaran, pošto smo mislili da smo već osvojili tri boda", rekao je Solskjer za Skaj.

"Ali, verovatno nismo zaslužili tri boda. Oni su igrali dobro. To je fizički veoma dobro spremna ekipa. Nismo uspeli da uspostavimo ritam prilikom dodavanja, posebno kod 2:1, ali smo napravili šanse i u pojedinim trenucima igrali fantastično", dodao je on.

Trener Junajteda rekao je da ne veruje da je kasno primljen gol rezultat umora ekipe.

"Mislim da smo imali dovoljno vremena da se oporavimo. Ovo je bio jedan od onih dana kada nismo iskoristili šanse, a protivnik svoje jeste na kraju", naveo je on.

U sledećem kolu Junajted će u četvrtak igrati u Londonu protiv Kristal Palasa.

