KAKO JE LALATOVIĆ SAZNAO DA MU JE ŽENA GROBARKA: Okrenem ja nju i pitam, što mi ne kažeš za koga navijaš?!

Nenad Lalatović iza sebe ima brak sa Ivom Babović, ćerkom poznatog srpskog biznismena Milije Babovića, nekadašnjeg člana uprave FK Partizan i sponzora crno-belih. Zanimljivo je da poznati trener uopšte nije znao iz koje porodice potiče njegova izabranica dok su se u početku zabavljali.

- Kad sam je upoznao, nisam znao kako se preziva. Vukić mi jedan dan kaže iz koje je porodice moja Iva. Zvonimir Vukić, nas dvojica smo bili zajedno u Šahtjoru. Priđe mi jednom i pita me: „Je li, bre, s kim se ti to zabavljaš? Zvao me jedan prijatelj da me pita za tebe - prepričava nam Nenad Lalatović kroz smeh i nastavlja:

- Pitam, koji prijatelj. Kaže, otac tvoje devojke. Pitam, ko joj je otac?! Kaže, kako ne znaš, to je ćale Stefana Babovića (Milija Babović, biznismen, op. a.), oni su svi iz Partizana! Reko’, ko, bre, iz Partizana, kakav Partizan?! Onda je okrenem i pitam je: „Je li, bre, što mi ne kažeš da si grobarka?!“ Ma, ni mene ni nju to nije interesovalo, samo smo se dobro zezali. (smeh)

Nenad i Iva Lalatović bili su u braku 11 godina u kojem su dobili troje dece, ćerku Inu i sinove Marka i Vanju. I danas su u odličnim odnosima.

