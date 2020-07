KUTINJO U ARSENALU? Senzacionalna trampa na pomolu: Barsa želi PROBLEMATIČNOG igrača tobdžija!

Problem je u tome što malo ko može da priušti Kutinja, jer Barsa za njega traži 80-90 miliona evra, što niko nije hteo da plati ni pre pandemije, a kamoli sada.

"Kutinjo želi da se vrati u Premijer ligu ukoliko se ukaže prilika. On obožava Premijer ligu i ona je njegov prioritet u nastavku karijere. Ipak, nije isključen ni ostanak u Barsi, on je otvoren i za to", rekao je Kutinjov agent.

Pojavila se senzacionalna opcija da Brazilac završi u Arsenalu.

foto: AP

Kako prenose ostrvski mediji, Barselona je ponudila Arsenalu Filipa Kutinja, kako bi angažovala Matea Genduzija.

Arsenal bi mogao da se otarasi igrača koji nije omiljen na Ostrvu zbog provokatorskog ponašanja, a Barsa momka koji se nije uklopio.

U svakom slučaju to bi senzacionalan transfer s obzirom na platežnu moć Arsenala.

Kurir