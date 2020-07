VESELINOVIĆ: Svaki početak donosi neizvesnost, ali Čukarički ide na pobedu protiv Inđije VIDEO

Šef struke Čukaričkog Aleksandar Veselinović bio je zadovoljan odrađenim pripremama za početak nove sezone u Super ligi, iako nije sve teklo prema planu. Brđani će već sutra (19,30 časova) na svom stadionu na Banovom brdu u okviru prvog kola ugostiti ekipu Inđije. Pre priče o rivalu, Veselinović je govorio o nepredviđenim okolnostima koje su zadesile njegovu ekipu, ali i srpski fudbal, usled pandemije korona virusa.

- Pre neki dan sam baš u izveštaju koji sam bio u obavezi da napišem, naveo naučne discipline koje su neizostavno bile uključene u ovih šest meseci, od medicine, biomehanike, psihologije, sociologije, itd. Za 36 godina rada ne pamtim da su sve ove discipline tako drastično bile uključene u trenažni i uopšte proces rada. Mi smo za šest-sedam meseci radili troje priprema. Kad je nastupila pauza u prošlom prventstvu, napravili smo plan, ne znajući kuda nas on vodi. Ali, to je bio intenzivan individualni plan rada, gde smo uradili izuzetno jake pripreme u maju. U junu smo igrali, pa imali desetak dana pauze, i sada smo kompletan jul proveli u pripremama – kazao je Veselinović, koji je potom nastavio:

- Veoma je to teška situacija sa psihološkog i fizičkog aspekta za igrače, moraju oni, ali i svi mi da se aklimatizujemo. Radujemo se što dolazi vreme utakmica, to nam je posao. Velika je žal što će se igrati bez publike, ali svesno smo svih odluka koje se donose pre svega zbog zdravlja, to je neminovnost. Međutim, ponavljam, fudbal bez publike je kao kad idete u pozorište gde glumci nastupaju, a niko ih ne gleda. Žao mi je zbog momaka, s obzirom da zaslužuju podršku, istovremeno njima mogu da izrazim zahvalnost za moralno-etičke norme, za profesionalizam, za sve što su izdržali, naporno i kvalitetni su radili, nadam se da će im se to vratiti.

Čukarički je prošle sezone bio najmlađi tim u Super ligi, i u ovoj sezoni gro prvog tima činiće momci ponikli u jednoj od najboljih Omladinskih škola u Srbiji.

- Imamo spoj mladosti i iskustva. Mladi su opet iskusniji za kompletnu jednu sezonu. Pojavila su se i neka nova imena u našoj ekipi. Kao reka kad teče, mi lansiramo te momke, govorim kompletno o klubu. Videćemo kako će to ići kod mladih igrača. Činjenica je da se mogu očekivati i neke povrede, koje su posledica psiho-fizičkih trauma, koje su se dešavale u poslednje vreme. Na žalost, imamo takvu situaciju sa dva mlada reprezentativca, Vidosavljevićem i Kovačem.

Na Banovom brdu nije bilo prometno na početku prelaznog roka. Iz kluba su otišli Tedić i Mićin, stigli su Pantić i Tošić.

- Ostali smo bez dvojice pozajmljenih igrača, Tedića i Mićina, igrača Mančestre sitija i Udinezea, ali oni su produkt naše škole. Imamo dvojicu novih igrača, Pantića i Tošića. Nadamo se da će Pantić za nekoliko nedelja uhvatiti ritam. Tošić je poslednje tri godine igrao u Mačvi iz Šapca, odigrao je na poziciji levog defanzinog 60-tak utakmica. Prošao je kompletnu školu Crvene zvezde. Prelazni rok je veoma dug, možemo da očekujemo razne odlaske, možda i dolaske posle toga. Mi treneri se pripremamo kao da će biti konstantno stanje, ali smo spremni da od sutra sve drastično menjamo i korigujemo – kazao je Veselinović.

Napomenuo je Veselinović i stabilnost koju je zatekao u klubu na Banovom brdu, kao i činjenicu da uz rezultat, mora da se misli i o razvoju mladih igrača i stilu igre koji belo-crni gaje.

- Svaki trener ima svoje ideje i vizije. Lično, veoma volim da radim sa mladim ekipama. Sebe sam kao trenera usmerio na tri koloseka, da budem neko ko želi da afirmiše i pomogne mladim igračima. Istovremeno, orijentacija i filozofija je da uvek igramo napadački. Takođe, imate obavezu da pravite dobre rezultate. Verujem da na njih ne možete uvek maksimalno da utičete, ali najlakše mogu da se ostvare u dužem, konstantnom periodu, kroz dobru igru. Uvek naiđe i period lošijih rezultata. Nadamo se da će nas i sreća pratiti, ovi momci to zaslužuju poštenim odnosima.

O ciljevima u novoj sezoni Veselinović nije imao mnogo dilema:

- Čukarički kao jedan od najorganizovanijih i vodećih klubova u srpskim uslovima, u prethodnih sedam-osam godina, imam sasvim jasne ambicije, da bude u vrhu srpskog fudbala. Ono što je najjasnije, na svakoj utakmici imamo opredelenje da idemo na pobedu. Da bi to bilo tako, svaki trening mora da se uradi maksimalno. U ponedeljak kažem igračima da počinje priprema za utakmicu, a potom im u subotu pred izlazak na teren kažem da uživaju. Naravno, mnogo toga će zavisiti i od protivnika.

Za kraj, Veselinović je sa rečima hvale govorio o prvom protivniku, Inđiji, koja je u finišu prethodne sezone slavila na Banovom brdu (1:0).

- Svaki put početak prvenstva donosi neizvesnost. Sve ekipe su na startu veoma motivisane, apsolutno nema nikakve razlike da li igrate kod kuće ili na strani. Ako je opredelenje onakvo kakvo smo već pomenuli, jasna je orijentacija, od prvog minuta ćemo ići na pobedu, igraćemo agresivno, napadački. Međutim, imamo veliko poštovanje prema protivniku, ne smemo da se ponašamo bahato. Inđija je u drugom delu prošlog prvenstva odigrala dosta dobrih utakmica. U ovom prelaznom roku doveli su nekoliko novih igrača, imaju novi stručni štab, odličnog trenera... Moramo maksimalno da ih poštujemo, ali da znamo i šta je naš cilj i šta želimo da postignemo – zaključio je Aleksandar Veselinović, šef struke Čukaričkog.

