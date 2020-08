TUHEL NE OČAJAVA POSLE BOLNOG PORAZA: Trener Pari Sen Žermena ponosan na ekipu!

"Ostavili smo srce na terenu. To se može očekivati u finalu, ništa više, ne možete kontrolisati rezultat. Imao sam utisak da će prvi gol na utakmici odrediti pobednika finala. Ponosan sam na način, na naš mentalitet. Način koji smo igrali utakmicu, to je sve što trener može da traži od svoje ekipe. Razočaran sam, ali ne previše", rekao je Tuhel za RMC Sport.

Pari Sen Žermen je večeras prvi put u klupskoj istoriji igrao u finalu Lige šampiona i izgubio je od Bajerna iz Minhena sa 0:1.

"Uveren sam, da smo mi postigli prvi gol, pobedili bismo sa 1:0. Ali, nedostajalo nam je efikasnosti, to je sve. Želimo da Nejmar i Mbape postignu golove, ali to ne možemo stalno da tražimo. Ponosan sam jer je Nej dobro odigrao, pokazao je svoj mentalitet. Kilijanu je bilo teško, bio je ozbiljno povredjen, propustio je mnogo treninga. Čudo je što je bio sa nama. To su sve detalji. Ista utakmica, suprotan rezultat, to je bilo prilično moguće", naveo je Tuhel.

"U poslednjih nekoliko nedelja smo pokazali sve što je potrebno da osvojimo titule. Moramo da prihvatimo i to da igramo utakmicu u kojoj sreća ima veliku ulogu. U finalu 0:1 protiv jednog od najjačih klubova Evrope, možda i najjačeg zbog sjajnog tima... Moramo da zadržimo taj kvalitet kako bismo nastavili istim putem", dodao je trener pariske ekipe.

Upitan da li ostaje u klubu, Tuhel je odgovorio: "Imam ugovor, ne znam ništa drugo".

Beta

Kurir