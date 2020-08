ZVEZDIN NOVI EVROPSKI REKORD: Deseti uzastopni trijumf u kvalifikacijama! (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su savladali ekipu Tirane rezultatom 1:0 u okviru drugog kola kvalifikacija i tako došli do sjajnog rekorda. Naime, trijumf protiv albanskog šampiona bio je 10. uzastopni prolaz u kvalifikacijama za najelitinije evropsko takmičenje, a to do sada nikom nije pošlo za rukom.

Pre više od 25 meseci izabranici Vladana Milojevića ostvarili su pobedu nad Spartaksom iz Jurmale rezultatom 2:0 u prvoj utakmici u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Golovima El Fardu Bena i Nenada Krstičića započet je niz uspešnih prolazaka kluba u naredne faze kvalifikacija. Potom je usledio duel sa Suduvom, koju su crveno-beli savladali ukupnim rezultatom 5:0, a pogotke u oba meča postigli su Radonjić (3), Ebisilio i El Fardu Ben.

U trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u sezoni 2018/19 Crvena zvezda je izbacila Spartak iz Trnave ukupnim rezultatom 3:2. Radost zvezdašima doneli su El Fardu Ben (2) i Nemanja Radonjić. U plej-ofu rival je bio polufinalista Lige Evrope i austrijski šampiona Salcburg protiv kojeg je Zvezda odigrala 0:0 u Beogradu, ali je u revanšu u Austriji odigrala nerešeno 2:2 i golovima El Fardu Bena se plasirala u grupnu fazu Lige šampiona.

Sezonu iz snova, fudbaleri sa Marakane uspeli su da ponove samo godinu dana kasnije u sezoni 2019/20. Nekako, po nepisanom pravilu, ponovo je savladana Suduva. Ovoga puta u prvom kolu kvalifikacija ukupnim rezultatom 2:1, a prolaz crveno-belima doneli su Ričmond Boaći i Marko Marin. Zatim je tim Vladana Milojevića izbacio i finskog šampiona, ekipu Helsinkija ukupnim rezultatom 3:2. U tim mečevima golove su postigli Ričmond Boaći, Milan Pavkov i Dušan Jovančić.

Potom je usledio duel sa danskim Kopenhagenom. Utakmica u Beogradu završena je rezultatom 1:1, a gol za Zvezdu postigao je Milan Pavkov. U revanš utakmici u Danskoj usledila je prava drama. Identičnim rezultatom kao i u Beogradu, a ovoga puta golom Ričmonda Boaćija, završeno je regularnih 90 minuta. Usledili su produžeci posle kojih ponovo nije bilo pobednika, da bi se onda prešlo na izvođenje jedanaesteraca u kojima su crveno-beli pokazali kvalitet, želju i strpljenje. Iako su pojedinci promašivali, Zvezda je ukupnim rezultatom 8:7 izbacila danskog šampiona i drugu godinu zaredom prošla u plej-of za Ligu šampiona. Treba reći da je u penalima briljirao Milan Borjan sa tri odbranjena jedanaesterca, kao i postignutim golom.

Na poslednjoj prepreci srpski šampion nije stao. Iako je Jang bojs veoma kvalitetna ekipa, Zvezdine snage su ponovo uspele. Prvi meč u Švajcarskoj završen je rezultatom 2:2, a golove su postigli Miloš Degenek i Mateo Garsija. Revanš meč odigran je u Beogradu u pravom spektaklu na stadionu “Rajko Mitić”. Više od 40 hiljada gledalaca proslavilo je drugi uzastopni prolaz u grupnu fazu Lige šampiona. Zvezda je odigrala nerešeno 1:1, a gol Alekse Vukanovića, kao i cela akcija Boaćija, Marina i Rodića još uvek se prepričava.

Godinu dana kasnije, ovoga puta pod komandom Dejana Stankovića, Zvezda je započela nove kvalifikacije veoma uspešno. Na prvom stepeniku savladana je ekipe Evrope rezultatom 5:0, a golove su postigli El Fardu Ben (3) i Mirko Ivanić (2). Sinoć su crveno-beli izvojevali još jedan trijumf, ovoga puta protiv Tirane golom Antonio Tomanea i tako ostavarili 10. uzastopni prolaz što je rekord u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

