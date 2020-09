PIKSI PAZARIO SKUPOCENU KUĆU NA DORĆOLU: Prvi komšija mu je Marko Jarić! Supruga Snežana menja sve OD PODA DO PLAFONA

Dragan Stojković Piksi ispunio je sebi dugogodišnju želju da ima dom u centru Beograda, i to u boemskom naselju Dorćol. On je nedavno kupio nekretninu koju potpuno oprema. Na gradilištu oko njegove kuće i sada se mogu videti radnici koji vredno ispunjavaju želje sportiste i njegove supruge Snežane.

foto: Vladimir Šporčić

- Nakon što je prodao kuću fudbaleru Dušku Tošiću, Piksi se nije oprostio od Beograda kao mesta gde je dugo živeo i gde planira da provodi dobar deo vremena tokom godine. Zajedno sa suprugom saznao je za prodaju zgrade u centru grada i ubrzo je ona bila u njegovom vlasništvu. Nije se cenkao jer mu se dopala, naročito što ima nekoliko spratova koji mogu biti poput odvojenih stanova. To je dobro jer kada je sa naslednicima u Beogradu da mogu svi da borave tu, a da jedni drugima ne smetaju jer već godinama svako ima svoj život - kaže izvor Blica, i dodaje:

- Piksi je već renovirao poslednji sprat i u njemu uveliko može da se živi, a trenutno se rade i preostali. Promenjeno je sve, izbijani su neki zidovi, stolarija i pločice su svuda promenjeni, kao i instalacije, jer je reč o kući koja je izgrađena pre nekoliko decenija. Često obilazi radove, kako on tako i supruga, sin i ćerke. Dolazi čak i sa prijateljima da im pokaže gde će biti njegov novi dom. Uveliko je upoznao i komšije i već su ga zavoleli.

foto: Saša Pavlić

Dok su radovi u toku Dragan je sa porodicom smešten u jedan od prestižnih hotela u blizini.

- Od hotela do kuće ima pet minuta pešaka, pa je zato vrlo često sa majstorima. On i supruga su izvođaču radova dali svoje zahteve i za sada sve teče po planu, pa je Piksi zadovoljan. Za uređenje enterijera i nameštaj više je zadužena Snežana i na tome već uveliko radi sa dizajnerima koji stanove opremaju italijanskim nameštajem. Ona brine o svakom detalju, mada i on voli da je upućen pa sve aminuje. U opremanju im pomažu i ćerke koje vole da dolaze u Beograd, pa će umesto u hotelu ubuduće boraviti u ovoj kući - ističe izvor Blica blizak porodici Stojković.

foto: Privatna Arhiva

Bivši srpski reprezentativac, a sada svetski poznat trener planira da češće dolazi u Srbiju, gde ima veliki broj prijatelja.

- Bez obzira gde nastavi svoj angažman, koji je trenutno u Kini, Dragan planira da češće boravi u Beogradu. Ovde se dobro oseća, ima puno prijatelja i provodi vreme u lepom društvu. S tim je saglasna i njegova supruga Snežana, naročito nakon što su sada zbog radova na kući već mesecima u Beogradu.

foto: Dragan Kadić

Njima se dopada i novi kraj, u kojem je kuću sagradio i Marko Jarić. Oni su donedavno živeli na Dedinju, ali im se Dorćol više sviđa. Kako su u prethodnoj kući imali bazen, četiri kupatila i najsavremeniji sigurnosni sistem, prijatelji su uvereni da će i renovirana nekretnina biti opremljena u tom stilu. Kako saznajemo, radovi bi trebalo da budu završeni do Nove godine. Majstori su imali pune ruke posle jer je reč o kući koja ima kvadraturu zgrade s obzirom na to da ima tri sprata, nekoliko ulaza i stanove na svakom spratu.

- Mnogo zidova je izbijeno pa su prostorije spojene tako da je napravljen jedan moderan prostor koji će odisati elegancijom, naročito nakon što bude unet nameštaj - kaže izvor upućen u rekonstrukciju postojećeg objekta.

(Blic)

Kurir