OPASNI SU, KAŽNJAVAJU SVAKU GREŠKU! Stanković pred Omoniju: Bićemo strpljivi, ali nećemo se braniti!

"Sama utakmica će diktirati kako ćemo odigrati protiv Omonije. Gledamo da igramo dobar fudbal, ofanzivan fudbal, ali sigurno nećemo biti ludi da se zaletimo, da se otvorimo, što ne znači da ćemo se braniti", rekao je Stanković na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".

"Ravnoteža mora da bude perfektna. Da se ne ostavljaju prazni prostori, oni dosta dobro igraju tranziciju, kada ukradu loptu na sredini terena znaju šta će s njom, gledaju svaki momenat da ti gurnu loptu iza ledja, ako dođe do greške oni to ozbiljno kažnjavaju. Bićemo i mi strpljivi, ali opet kažem - ne znači da ćemo se braniti", dodao je on.

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu u gostima igra protiv kiparske Omonije u Trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Oni su dosta rotirali u poslednje vreme zbog Evrope u svom prvenstvu. Gledali smo ih protiv Anotorzisa i prvo poluvreme su zaista bili dobri, dok smo u drugom videli neke njihove nedostatke. To je iskusna ekipa koja u svakom momentu zna šta hoće. Imaju dobre i iskusne igrače koji imaju strpljenja. Nigde ne žure, čekaju greške protivnika i na to se oslanjaju. Gledaćemo da ih limitiramo što više budemo mogli", rekao je Stanković.

Stanković meč sa Omonijom doživljava kao najvažniji u dosadašnjem delu sezone.

"U ovom trenutku je to najvažnija utakmica. U slučaju pozitivnog rezultata ušli bismo u Ligu Evrope i ispunili bismo zacrtani cilj. To je bilo postavljeno i pred početak sezone, pa čak i kad sam došao kao nešto što bi trebalo da se ostvari. Nemam dilemu da je to najvažnije, za navijače, za klub, za sve koji su crveno-beli", rekao je on.

Trener Zvezde je govorio i o zdravstvenom biltenu, naveo je da Tomane neće biti u konkurenciji za utakmicu na Kipru, kao i da zbog povrede van stroja i Boaći.

"Videli ste i moju odluku da Ben i Katai ne počnu na Banovom brdu, da ih sačuvam za utakmicu u sredu. Mislim da je bila dobra odluka tako da će oni biti 100 odsto spremni da počnu utakmicu na Kipru", rekao je Stanković.

"Imamo još dva dana da odlučimo koji će to sastav istčati na Kipru", dodao je on.

Utakmica na Kipru igraće se od 17.00 po lokalnom vremenu.

"To je jedno od njihovih oružja. Sigurno da su oni naviknuti na temperature, ali to je jedna utakmica. Sigurno će biti teže kada se igra u šest, nego da se igralo u 21. To neće biti izgovor, kako njima tako i nama", rekao je Stanković.

Novinari su upitali Stankovića i o prelaznom roku, ali je on istakao da o tome ne razmišlja u ovom trenutku.

"Imam sve što mi je potrebno da bih igrao ovu utakmicu... Videćemo, prelazni rok još traje, ali u ovom trenutku ne razmušljam o tome", rekao je on.

