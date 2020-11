STANKOVIĆ PRED INĐIJU: Ne želimo više da poklanjamo bodove (FOTO)

"Nema kalkulisanja protiv Indjije. Ući čemo u meč sa sastavom koji u tom trenutku bude najspremniji, kako bi fudbaleri mogli da dobiju zasluženi odmor, jer nas očekuje paklen ritam do 16. decembra. Sa Indjijom se završava treći ciklus utakmica i o bilo čemu sem o pobedi, ne želimo ni da razmišljamo", rekao je Stanković, prenosi klub.

Fudbaleri Crvene zvezde, posle pobede u Ligi Evropa, sutra nastavljaju takmičenje u Super ligi Srbije kada će dočekati Indjiju u okviru 14. kola.

"Mi smo i protiv Javora mogli da damo tri ili četiri gola, ali takav je bio dan. Nismo realizovali sve ono što smo postigli. Imali smo dobre šanse, ušli ozbiljno u meč, ali bez pobede. Javor je bio škola, ali ne želimo više da 'poklanjamo' bodove, tako da ćemo predano ući u meč sa Indjijom, jer znamo šta nam pobeda donosi", rekao je Stanković.

foto: Starsport©

Trener Zvezde je rekao da mu je bilo teško što na meču protiv Genta nije bio na klupi, ali je naveo da su "stručni štab i svi koji su bili tu dali maksimum".

"Gent je odlična ekipa, ali sam i pre utakmice rekao da ne želim da ih precenjujem, ni potcenjujem. Videla se njihova snaga u napadu, sjajni su u kontrama, brzi, stvarno odlična ekipa. Naša pobeda je time još veća, jer znamo protiv koga smo igrali", rekao je on.

"Čestitao bih igračima još jednom, a sebi sam rekao da nikad više neću dozvoliti da me nešto udalji od fudbalera koje treniram, ni od kluba u kom sam", dodao je Stanković.

Upitan da li je posle dve pobede proleće u Evropi realnost, Stanković je rekao: "Utakmica po utakmica".

"Na dobrom smo putu. Pre Genta sam pričao da pobedom otvaramo vrata za nešto lepo, a to je proleće u Evropi. To nam je cilj, utvrdjen još na početku grupne faze. Ne odustajemo od toga, jer tako se piše istorija", rekao je Stanković.

foto: @starsport

Govoreći o Geloru Kangi, koji se oporavio od korona virusa, Stanković je naveo da je on veoma važan igrač za njegov tim, "bitan šraf u igri Crvene zvezde".

"Postigao je dva važna pogotka i to će mu dobro doći za motivaciju i samopouzdanje. Ritam je težak, a on dolazi iz perioda u kom je bio pod velikim stresom. Korona, testiranje, kuća, karantin, treba to izdržati", rekao je Stanković.

"Odigrao je čitavu utakmicu protiv Surdulice, protiv Genta izašao pred kraj. Bio je fenomenalan, ali svi su malo pali fizički kasnije, što i ne čudi kad se uzme u obzir da je utakmica bila teška", dodao je on.

Utakmica Crvena zvezda - Indjija igra se sutra od 19.00.

(Beta)

Kurir