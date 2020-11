KEDIRA ŽELI U PREMIJER LIGU: Ako to bude bilo moguće, ostvariće mi se veliki san...

Kedira nije odigrao nijednu utakmicu za Juventus, otkako je ekipu preuzeo trener Andrea Pirlo. Prošle sezone odigrao je ukupno 18 utakmica, a ove sezone nije igrao.

Italijanski mediji preneli su da je Kedira, koji redovno trenira sa Juventusom, odbio da raskine ugovor, što je nemački fudbaler negirao. On je rekao da su ga obavestili iz kluba da ne žele saradnju.

Kedira (33) je proveo poslednjih pet godina u Juvenutusu, a njegov ugovor sa crno-belima ističe sledećeg leta.

"Kada sam bio dete sanjao sam da igram u Premijer ligi. Zaista sam zadovoljan svojom dosadašnjom karijerom, ali nešto nedostaje, pošto sam o tome sanjao, a taj san se nikada nije ostvario... da budem deo Premijer lige", rekao je Kedira za Skaj Nemačka.

foto: AP

On je dodao da redovno prati utakmice Premijer lige.

"Uvek sam uživao kada sam u Ligi šampiona igrao protiv engleskih klubova. Atmosfera, stil i ideja fudbala su me uvek impresionirali. Ako to bude bilo moguće, ostvariće mi se veliki san i biće mi čast da budem deo Premijer lige", naveo je Kedira.

Kedira je karijeru počeo u Štutgartu, odakle je 2010. godine prešao u Real Madrid, a pet godina kasnije potpisao je za Juventus. On je osvajao titule u sva tri šampionata.

foto: Reuters

Kedira je rekao da je trener Totenhema Žoze Morinjo, sa kojim je saradjivao u Realu, najbolji trener za koga je igrao.

"Zbog njegove ličnosti. On je uvek iskren, direktan, jasan je i sjajan trener. Mnogi pričaju da je previše defanzivan, ali on je pobednik, on je šampion", rekao je Kedira.

(Beta)

Kurir