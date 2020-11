ŠOKANTNA ISPOVEST GRIZMANA Mesi mi je rekao da sam ga S**BAO! Depresivan sam u Barseloni! TRPEO SAM MNOGE STVARI, DOSTA JE BILO

Zvezda Barselone i reprezentacije Francuske, Antoan Grizman, odlučio je da progovori o stanju u katalonskom klubu.

Francuz je u Barselonu stigao kao veliko pojačanje, međutim, to nije opravdao igrama na terenu, pa se često nalazi na udaru kritika medija i navijača.

U emisiji "Universo Valdano" Francuz je rešio da otvori dušu.

"Od momenta kada sam stigao u klub, od samog predstavljanja, nikada nisam ništa govorio. Baš kao što sam rekao i tog dana, moje je da pričam na terenu, a ne u medijima. Ipak, vreme je da se neke stvari stave na svoje mesto. Trpeo sam mnoge stvari, komentare i mislim da je bilo dosta", rekao je Grizman.

Francuz ističe da je depresivan zbog svega što se dešava u klubu.

"Umara me sve to, tužan sam i depresivan jer svakog jutra moram da čitam loše vesti o sebi i ekipi. Ovo je teška godina, ali uveren sam da imamo ekipu za velike stvari. To moramo da dokažemo na terenu", kaže Grizman.

foto: Profimedia

Najintrigantnija tema svakako je Grizmanov odnos sa Mesijem. Francuz je objasnio zašto je godinu dana pre dolaska u Barselonu prekršio dogovor i ostao u Atletiku, zbog čega se zamerio navijačima i kapitenu katalonskog giganta.

"Prvog dana kada sam došao u Barselonu pričao sam sa Leom. Rekao mi je da sam ga s**bao kada sam upropastio već dogovoren transfer, jer je on od uprave tražio da me dovedu. Međutim, rekao mi je da je sada uz mene i to mi pokazuje svakog dana. Leo zna da ga jako poštujem i da mu se divim", tvrdi Grizman.

Francuz je 2018. imao praktično dogovoren transfer u Barselonu, ali je u poslednjem momentu odlučio da ostane u Atletiku. Danas priznaje da mu je ta odluka donela velike probleme, ne samo sa navijačima, već i u porodici, jer su svi želeli da ode u Barsu.

Grizman ima opravdanje za loše igre u dresu katalonskog kluba.

"Za manje od godinu i po dana u Barseloni su se promenila tri trenera. Svaki je imao različitu viziju i kod svakog sam imao drugačiju ulogu. Valverde me je stavljao na levo krivo, što nije moja pozicija. Kod Setiena sam igra jednu utakmicu, pa na narednoj bio rezerva. Nedavno je došao Kuman, pa vam je jasno zašto nisam imao vremena da se prilagodim saigračima i oni meni. Onda su usledili problemi sa upravom, smena predsednika, a novi kandidati samo raspravljaju jesam li ja pravi igrač za Barselonu. Mislim da to nije njihov posao", iskren je Francuz.

Kurir sport

Kurir