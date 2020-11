MARADONINA BIVŠA VERENICA OČAJNA! LILA SUZE U PROGRAMU UŽIVO: Zalupili su mi vrata, ne daju mi da se oprostim od Dijega! (VIDEO)

Rosio Oliva, bivša izabranica legendarnog Argentinca Dijega Armanda Maradone, očajna je jer joj nedozvoljavaju da se oprosti od svog bivšeg dragog.

Rosio je bila poslednja velika ljubav slavnog fudbalera. Bili su u ozbiljnoj vezi od 2012. do 2018. godine.

Maradona je 2018. godine zaprosio svoju 29 godina mlađu devojku, dobila je prekrasan dijamantski prsten i delovalo je da će ostatak života provesti zajedno. Međutim, njihova veza ubrzo je doživela potpuni krah. Rastali su se u decembru iste godine, a samo nekoliko meseci kasnije bivši fudbalski as je priveden jer ga je Oliva tužila za 5,7 miliona evra zbog navodnog duga prema njoj.

foto: Profimedia

Oliva sada tvrdi da su kasnije izgladili svoj odnos i da su ostali u kontaktu. Navodno, poslednji put su se videli u martu, a nakon toga su se često čuli telefonom.

Sada je očajna jer joj članovi Maradonine porodice ne dozvoljavaju da se oprosti od bivšeg verenika.

Ona je u jednom televizijskom intervjuu kroz suze ispričala kroz šta trenutno prolazi.

"Boli me što me ne puštaju unutra. Ovim što me nisu pustili unutra, povredili si i Dijega. ja sam njegova poslednja supruga, to niko ne razume. Kažu mi da dođem u 6 ujutru sa svim ovim ljudima i sa širom publikom. Klaudija kaže da to nema nikakve veze, niko ne preuzima odgovornost. Srmamota. Ne znam zašto to rade, ne provociram nikoga. Dijego je bio moj bivši, želim da ga pozdravim i da se oprostim. Moram da se oprostim od njega", kaže Oliva i dodaje:

"Želeo je da budem tamo do poslednjeg daha. Otpratiću ga bez ikakve sumnje, ali ovo će mi ostati u ružnom sećanju. Samo mi znamo kakvu smo vezu i ljubav imali i koliko smo se voleli. Kada je u martu počela pandemija, nisam ga više videla, lepo smo razgovarali telefonom".

foto: Printskrin

Oliva ističe da ju je Dijego jako voleo i da je imao zlatno srce.

"Imam lepe uspmene, Dijego me je jako voleo. To mi ispunjava dušu. Osećam se veoma tužno, Dijego je bio veoma važan čovek u mom životu. Uvek ću ga se sećati po dobru. Bio je dobar prema meni i mojoj porodici", kaže Rosio.

Kurir sport

Kurir