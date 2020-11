OGLASILA SE PRVI PUT OD KADA JE OTIŠAO: Reči i slika Maradonine ćerke slamaju i najtvrđa srca FOTO

Uvek sam se plašila svoje smrti, ali sada ne... Jer znam da će to biti trenutak kada ću te ponovo videti i zagrliti! Već mi nedostaješ tata! Izdržaću ovde, bez onog dela srca koji si poneo sa sobom!

Ceo život ću te voleti i braniti jer ti zahvaljujem na zajedničkom životu! Uništena sam, ali napredovaću! Sačekaj me tamo. Idemo da se vidimo, dok ja vežbam Pa kad te vidim ponovo ćemo pevati zajedno vičući ... Pa ... Ti zapravo pevaš lepo, a ja vrištim! Volim te tata!

Ceo život ću te voleti i braniti! A kad unuka poželi da pozove video pozivom, umreću, ali budi uveren da ću joj tačno reći ko si bio, ko si i ko ćeš zauvek biti! Možda te već voli. Jer ste to imali ... Nije trebalo puno ...

Sastavljam svoje delove i ne mogu da zamislim kako će mi biti život bez tebe ... NE MOGU ... Ali evo me sa najboljim mužem na svetu i ćerkom koja će me prisiliti da napredujem! Život je kratak. pa se vidimo uskoro! Donosim tratinčice da ukrasiš svoje igračke čarape i molim te, pogledajte me ponovo s onom ljubavlju koju vidimo na fotografiji! Volim te beskrajno! ❤

Kurir sport

Kurir