ACO PETROVIĆ BIO U BUENOS AJRESU KAD JE UMRO MARADONA: Argentinci su znali da odvoje Dijegov privatan život od slave na terenu

Aleksandar Petrović, selektor Brazila, boravio je u Buenos Arjesu u danima kada je Dijego Maradona umro i kada se cela zemlja opraštala od slavnog fudbalera.

Brazil je tih dana upravo u glavnom gradu Argentine igrao kvalifikacije za prvenstvo Južne Amerike, pa je sticajem okolnosti mogao na licu mesta da se uveri o odnosu Argentinaca prema Maradoni.

–S obzirom na to da je onaj čuveni obelisk od našeg hotela bio udaljen oko kilometar, prvo veče po vesti o smrti Maradone mogli smo da čujemo zvučnu kulisu, okupljanje ljudi i pesmu. Konkretniji utisak stekli smo ipak gledajući televiziju i to je bilo nešto slično kao kada se Brazil opraštao od Ajrtona Sene. A argentinske stanice to su pratile uz dramatične tonove, neke i 24 sata dnevno. Takve iznenadne smrti velikana povlače za sobom i polemike, i njih je bilo jako puno, no ja ne mogu da razumem koliko su one u sferi realnosti - rekao je Petrović za hrvatski Večernji list.

Nije bilo realno ni da uz takvo obožavanje Maradona bude tako brzo sahranjen, unutar dva dana, no pandemija je učinila svoje.

–Kovčeg s njegovim telom u predsedničkoj palati trebao je da bude izložen više dana, ali kada se videlo kolika je to nekontrolisana masa ljudi bez kvalitetne zaštite na jednom mestu, odlučeno je da se Maradona pokopa već sledeće jutro. Inače, premda svesni njegovih poroka, droge i alkohola, problema u privatnom životu, Argentinci su to znali da odvoje od onoga što je dao Argentini i svetskom fudbalu. I zato se i jesu vrlo emotivno od njega opraštali. To je bilo vrlo upečatljivo - dodao je Aleksandar Petrović.

Kurir sport

Kurir