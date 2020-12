TRENER LAJPCIGA: Hvan je bio u teškom stanju zbog korona virusa (FOTO)

Hvan je testiran pozitivno na korona virus prošlog meseca kada se vratio u Nemačku posle obaveza sa reprezentacijom Južne Koreje i prijateljskih utakmica u Austriji protiv Meksika i Katara.

Nagelsman je rekao da je Hvan od tada mogao samo da radi smanjenim tempom uz poseban program treninga i da neće moći da igra još najmanje mesec dana.

"On je imao čitav niz simptoma. Razgovarali smo kratko i rekao je: 'Prvih sedam dana sam bio praktično mrtav'. Tim rečima je opisao svoje stanje. Nije bio dobro i moramo da budemo pažljivi. Svi znaju da kad preležite virus i prerano se vratite na treninge, da to može da bude opasno za organe, ali najviše za srce. Zato je savetovan oprez", naveo je on.

foto: Profimedia

Hvan je potpisao za Lajpcig posle dobrih igara prošle sezone, kada je za Lajpcig postigao 16 golova i imao 22 asistencije. On je za nemački klub odigrao sedam utakmica i postigao gol.

(Beta)

Kurir