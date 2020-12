GENERALNI DIREKTOR ZVEZDE O DOLASKU DUŠKA TOŠIĆA: Treba nam kao igrač i kao ličnost! (FOTO)

"Volim kreativne igrače, to je Zvezdi potrebno, nedostaje nam brzina i na tome ćemo raditi. Zato je Milojević insistirao na brzim igračima, to nam nedostaje, plus kreativni igrači, plemeniti", opisao je situaciju Terzić, a zatim skenuo pažnju na jedan detalj:

"Limitira nas podatak od četiri stranca, a kvalitetni srpski igrači su izuzetno skupi. Deki igra formaciju 3-5-2, a Srnić je idealan za to. Pre tri meseca tražio je dozvolu, Deki me je pitao da li ćemo ga angažovati, danas ili sutra će potpisati ugovor", otkrio je Terzić.

Jedan od igrača za koje se pisalo da bi mogli da se vrate na Marakanu jeste - Duško Tošić.

"Razgovarao sam sa njim, jeste naša želja, može da igra levog štopera i levog beka, treba nam kao igrač i ličnost... Ne treba Crvena zvezda da se takmiči sa Bešiktašem jer to ne želimo, treba da spremaš sebe za nešto drugo posle karijere. Razgovaraćemo... To je želja Dekija i Mrkele", otkrio je Terzić, pa nastavio:

foto: Profimedia

"Sa Sanogom smo u pregovorima, ali i sa Boaćijem. Stranci su problem, a trebaju nam brzi igrači. Birmančević je igrao za Partizan i to je zahtev navijača, nećemo više otvarati tu temu", zaključio je Terzić.

(Kurir sport)

Kurir