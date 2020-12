OTKRIVENO ZAŠTO JE TUHEL DOBIO OTKAZ: Ove REČI skupo su koštale Nemca: Razlozi nemaju veze sa SPORTOM!

On je pomalo iznenađujuće dobio otkaz i svi svetski mediji se bave se ovom temom i razlozima zbog čega su se Parižani odlučili na ovaj korak.

PSŽ je na razočaravajućem trećem mestu u prvenstvu Francuske ali sa bodom zaostatka u odnosu na Lion i Lil na polusezoni mada niko ne sumnja u titulu, dok je u Ligi šampiona u teškoj grupi sa Mančester junajtedom, Lajpcigom i turskim Bašakšehirom zauzeo prvo mesto i osmini finala u sastaće se sa Barselonom.

Iz tih razloga mnogi spekulišu da loši rezultati nisu posledica otkaza nemačkom stručnjaku već intervju koji je nedavno dao za TV "Sport1".

"U ovih šest meseci iskreno sam se pitao: Jesam li trener ili sportski političar, ministar sporta? Gde je moja uloga kao trenera u ovakvom klubu? Ponekad je posao izazovan jer na PSŽ utiče puno stvari koje nisu u interesu ekipe. Ja volim fudbal, a u ovom klubu ne radi se uvek o fudbalu. Tužan sam i jer se moji uspesi ne cene", izjavio je Tuhel i izazvao bes arapskih vlasnika kluba.

Posle utakmice protiv Strazbura u sredu uveče ispostavilo se njegove poslednje na klupi Parižana, koju je dobio rezultatom 4:0 novinari su pitali Tuhela da se još jednom osvrne na taj intervju.

Ali, ovog puta Tuhel je pričao pomirljivo i istakao je da je sve bila šala.

"Nisam govorio to o politici... Verujem da je pogrešno prevedeno. Pogledajte intervju. Rekao sam da je PSŽ poseban klub i veliki izazov. I da se ništa nije promenilo. Rečeno mi je da se radi emisija o nemačkim trenerima, a ne da dajem intervju za 'Sport1'. Šalio sam se na nemačkom jeziku, prevod nije dobar. Ne možete prevoditi reč po reč. To je bila šala. I nisam dao dozvolu da se to objavi kao intervju", rekao je Tuhel.

