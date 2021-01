U ZVEZDI JE BIO CIRKUS! NIJE SE ZNALO KO PIJE, A KO PLAĆA Reprezentativac Srbije otkriva: PLAKAO SAM, bežao sam iz njihovih KANDŽI

Reprezentativac Srbije Filip Mladenović otvoreno je govorio o teškim momentima koje je doživeo u Crvenoj zvezdi.

Mladenović je branio boje kluba sa Marakane od decembra 2011. do leta 2013. godine i ne krije da mu boravak u Zvezdi nije ostao u najsjajnijem sećanju.

Filip je imao problem sa tadašnjim trenerom crveno-belih Rikardom Sa Pintom. Portugalac ga je iz nepoznatih razloga "uzeo na zub", pa mu je pravio probleme i kasnije u karijeri kada su im se u Standardu putevi ponovo ukrstili.

"Ja dan-danas ne znam da kažem. Pazi, taj period kad sam bio u Zvezdi – to je bio cirkus. Nije se znalo ni ko vodi klub, ko se pita. Ništa se nije znalo. Da li Stojadinović, Džajić, Čović... Igrao sam prvo kod Sa Pinta, čuli smo se telefonom, sve je bilo normalno. Šta je bilo posle? Ja ne znam. U jednom intervjuu za Poljake rekao da ne priča sa onim ko nije iskren. Samo ne znam šta sam ja njega slagao. U Liježu nije hteo da me vidi. Odmah me je prebacio u drugu ekipu. Doveo me je Aleksandar Janković, pa je on otišao. Još ja čitam da dolazi Sa Pinto, rekoh top, taman malo da živnem, poznaje me. Jer ni kod Saleta u poslednje vreme nisam igrao. I krenem ja na pripreme, a on me već precrtao... Tražio sam da pričam sa njim, nikad nije hteo da priča. Sreo sam ga u teretani jednom, okreće glavu", kaže za "Mozzart sport" Mladenović.

foto: Profimedia

Fudbaler Legije sluti da ga je Portugalac precrtao zbog dešavanja pred poslednji meč u sezoni.

"Jedino što mi pada na pamet ono iz Zvezde… Poslednje kolo u njegovom mandatu, oni puste nas 15 igrača ranije na pauzu, da protiv Vojvodine igraju klinci. Ja odem kući, zovu me posle tri dana, kao da dođem da odigram, doći će Evijan da me gleda. Tipa igra se u subotu, oni mi kažu u četvrtak da dođem, a već me pustili na odmor pre toga. Kažem: nije problem, ja ću da se vratim, palim kola i dolazim. Ali mene su i pre toga sklonili, nisam igrao više od mesec dana, samo protiv Slobode iz Užica, sećam se te utakmice, grčevi u 60. minutu, nisam mogao da završim meč. To je ono kad ne možeš jer nemaš utakmice u nogama. Kažem, doći ću, ali pravićemo cirkus, nespreman sam, nisam igrao ništa. Ne znam na šta će to da liči. I oni mi kažu: U pravu si, nemoj. E sad, kako je to neko predstavio Sa Pintu, ko zna? Ali pometlao me je kao da sam mu najveći neprijtelj", rekao je Mladenović.

foto: Profimedia

Mladenoviću ni odlaskom Sa Pinta nije svanulo u Zvezdi. Napustio je klub tuživši ga zbog dugovanja.

"Teško je to bilo vreme u Zvezdi... Iz nekog svog revolta, nisam mogao da podnesem da dve godine igram tu kao mladi igrač, da postanem A reprezentativac, dosta lepih stvari se tada desilo, došlo nas je sedam, osam mladih reprezentativaca, Robi Prosinečki je napravio neku priču, pokrenulo se sve, uzeli smo kup... Da smo prošli onaj Bordo, ne znam, u tom trenutku mislim da bi se navijači toj pobedi radovali kao sada četvrtfinalu Lige šampiona. I onda odjednom te neko ometla ni zbog čega. Da li zbog menadžera, ovoga ili onoga, nisam mogao da se ja sam pomirim sa tim", kaže Mladenović i dodaje:

foto: Profimedia

"Znam da će ovo ljudima čudno da zvuči, ali ja nisam tužio Zvezdu, ja to bar tako nisam video, ja sam samo hteo da se izbavim iz tih kandži u kojima sam bio. Tad se nije znalo ko šta radi. Imam ponudu, ne daju mi da idem, pa me ostave, ne daju mi da igram, sedim na tribini. Udarilo me sve to u glavu. Nisam rekao ni roditeljima. Samo sam, bila je neka utakmica, saznam da opet nisam ni na klupi, nego na tribini, lutam tako po hodnicima... Fino sam se zaplakao. I onda sam prelomio: Moram da idem. Da se oslobodim tog tereta. Ja Zvezdu volim, i danas navijam za nju naravno, ali bukvalno sam u neku ruku bio primoran da odem. Gušilo me je sve to. Nije to bilo ono čemu sam se nadao, želeo sam prirodnu sportsku priču, da odigram, da me prodaju, da zarade, ali... Znam da me ljudi osuđuju sada, ali znam i šta sam ja hteo da uradim sa svoje strane. Da bude najbolje i za mene i za Zvezdu. I Borac je izgubio 30 odsto od naredne prodaje. Ispalo je tako da sam možda povredio taj navijački deo... Ali ljudi koji znaju punu priču... Oni me razumeju. Ja nisam tužio zbog love, to je bila smešna lova, ali morao sam da odem. Možda je bila ishitrena odluka, ali kakva je takva je – moja je. Ja sam se tada osećao degradiran. I fudbalski i ljudski i kako god hoćeš", zaključio je reprezentativac Srbije.

Kurir sport/Mozzart sport

