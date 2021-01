SAŠA LUKIĆ IMA NOVOG TRENERA: Davide Nikola na klupi Torina!

Fudbalski klub Torino imenovao je danas Davidea Nikolu za novog trenera.

Nikola će na klupi Torina zameniti Marka Djampaola koji je dobio otkaz pošto se Torino nakon lošeg početka sezone nalazi tek na 18. mestu na tabeli.

Davide Nikola poznat je kao trener koji može da spasi timove iz teških situacija.

On je sa Krotoneom u sezoni 2016/17. osvojio 20 bodova u poslednjih deset mečeva i tako obezbedio još jednu sezonu u Seriji A. Pre početka te sezone, Nikola je obećao da će biciklom preći put od Krotenea do Torina dug 1.300 kilometara ako tim izbegne ispadanje i ispunio je to obećanje.

Ovaj 47-godišnji trener je, takodje, prošle sezone pomogao Djenovi da izbegne ispadanje.

Davide Nikola je kao igrač proveo jednu sezonu u Torinu, a postigao je i gol u plej-ofu koji je uveo taj klub u Seriju A.

