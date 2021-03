NA KORAK OD ISTORIJE! Superliga Srbije na 13. mestu u Evropi! Zvezda i Partizan USKORO MOGU ZAJEDNO u Ligu šampiona!

Superliga Srbije na 13. mestu u Evropi! Zvuči kao naučna fantastika, ali je to zapravo realnost. Da budemo do kraja precizni - najveće zasluge za to odlaze na račun Crvene zvezde, koja beleži fantastične rezultate u evrokupovima.

Kada krene sledeća sezona u Evropi, pozicija Srbije biće sjajna! Naime, tada se brišu rezultati iz sezone 2016/17, kada su naši klubovi bili očajni, i to nam automatski donosi skok na listi do čak 13. pozicije. Podsećamo, sve lige koje su iznad 16. mesta imaju minimalno dva predstavnika u Ligi šampiona. Dakle, sve što je potrebno svodi se na to da održimo sledeće sezone visok plasman, a imamo luksuz da ga i pokvarimo (pad do dva mesta) i eto nam dva mesta u bitkama za elitno takmičenje.

Zbog vremenskog perioda na koji se gleda koeficijent (sezona kada UEFA podvlači), na drugi tim u kvalifikacijama za LŠ morali bismo da pričekamo još dve sezone, ali ako smo čekali decenijama, možemo i još te dve godine. Bitno je da smo došli do pozicije o kojoj je srpski fudbal mogao samo da sanja! Uostalom, iza nas sledeću sezonu startuju lige koje su na papiru mnogo vrednije - poput supermoćne Turske ili veoma kvalitetnih prvenstava Danske, Hrvatske i Švajcarske.

Verujemo da će naredne sezone Zvezda, Partizan i preostala dva naša kluba u Evropi nastaviti u stilu iz prethodne četiri sezone i potvrditi sjajnu poziciju Srbije.

Koeficijent za prethodne četiri sezone Top 18 liga Evrope 1. Engleska 78.212 2. Španija 73.713 3. Italija 59.188 4. Nemačka 57.999 5. Francuska 40.832 6. Portugal 39.866 7. Rusija 29.182 8. Holandija 28.900 9. Škotska 28.750 10. Austrija 28.450 11. Belgija 24.000 12. Ukrajina 27.600 13. Srbija 23.875 14. Kipar 22.250 15. Švajcarska 21.925 16. Hrvatska 20.550 17. Turska 20.400 18. Danska 19.375

Zvezda ide u top 30 klubova u Evropi! Crvena zvezda trenutno zauzima 50. poziciju na UEFA rang-listi i po tome je ubedljivo najbolji srpski klub, a tek crveno-beli mogu da se nadaju velikom skoku! Naime, sledeće sezone Zvezdi se briše koeficijent koji su ostvarili 2016/17. A tada su bili očajni i uzeli su samo 1.500 bodova. Primera radi, ove sezone došli su do 10.000 poena. To može crveno-belima vrlo lako doneti skok među 30 najboljih ekipa u Evropi, ako budu uspešni u narednoj sezoni. Sezona 2020/2021 10.000 Sezona 2019/2020 6.000 Sezona 2018/2019 7.000 Sezona 2017/2018 8.000 Sezona 2016/2017 1.500* * briše se u narednoj sezoni

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir