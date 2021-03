ČUKARIČKI U SJAJNOJ SERIJI! Dušan Đorđević: Pobedu protiv Metalca posvećujemo Darku Puškariću!

Taj učinak bio je dovoljan da se belo-crni popnu na treće mesto, sada sa bodom više od Vojvodine. Redom su padali Inđija (1:0), Rad (2:0), Zlatibor (2:0), OFK Bačka (2:1) i Metalac (2:0), dok su samo Novosađani uspeli da ostanu neporaženi u verovatno najboljem meču odigranom ove sezone na domaćim terenima (3:3).

Protiv tima iz Gornjeg Milanovca Brđani su oba gola postigli na početku poluvremena, u šestom i 57. minutu, oba puta je to učinio Đorđe Jovanović. Napadač belo-crnih je po drugi put ove sezone postigao dva gola, učinio je to nedavno i na gostovanju Radu na Banjici. Posle trijumfa protiv Metalca trener Čukaričkog Dušan Đorđević bio je izuzetno zadovoljan.

- Znali smo kvalitete ekipe Metalca, zbog toga smo dan pre meča imali možda i neuobičajeno dug sastanak. Imaju mnogo školovanih igrača, igraju prepoznatljiv fudbal, znali smo da neće odustati od tog stila ni na našem terenu. Opet, mi smo imali velikih kadrovskih problema oko sastava tima, morali smo neke stvari u hodu da rešavamo. Pre svega, zadovoljan sam izdanjem mladih igrača, Mitar Ergelaš je počeo utakmicu, Jovan Lukić je ušao sa klupe, odigrao je vrlo dobro. Raduje nas i ta nova situacija, ali i mesto na tabeli na kojem se trenutno nalazimo, i serija dobrih rezultata – kazao je na početku razgovora šef struke Brđana Dušan Đorđević, koji je potom naglasio:

- Čitava ekipa Čukaričkog ovu pobedu posvećuje Darku Puškariću, momku koji je polomio nogu na gostovanju u Bačkoj Palanci!

Imao je ogromnih kadrovskih problema Čukarički pred duel protiv tima iz Gornjeg Milanovca. - Znali smo da nas očekuje tvrda utakmica, naravno da nam je rani gol mnogo pomogao, dao nam je vetar u leđa, stabilnost da ne moramo da jurimo tokom meča. Može Čukarički i bolje od ovoga, ali ponavljam, zaista smo imali ogromnih problema pred ovaj susret. Tim sam bukvalno sastavio pred ulazak u svlačionicu. Danilo Pantić je imao stomačni virus, golman Petrović takođe, Birmančević je već bio ostvario transfer u Malme, Puškarić je polomio nogu, Kajević je od ranije odustan, Savić takođe... Naravno, ne želim da ulazimo u zamku bilo kakvih izgovora, napravili smo takmičarsku ekipu koliko god je to bilo moguće – istakao je Đorđević.

Govorio je šef struke i o odlasku Veljka Birmančevića, koji je potpisao ugovor sa prvakom Švedske Malmeom.

- Računajući i Birmančevića, u ovom prelaznom roku ostali smo praktično bez tri najbrža igrača, nešto ranije otišli su Endijae i Eze. Oni su nam davali velike mogućnosti unapred. Ali, sad smo dobili neki drugi tip igrača, moramo tome da se prilagodimo. Jednostavno, razvojni smo klub, koji ima mnogo mladih igrača. Oni će kroz karijeru umnogome napredovati i u tom segmentu, svaki dan radimo na tome.

Čukarički se posle dužeg vremena vratio na treću poziciju, koja garantuje plasman u kvalifikacije za premijernu Ligu Konfederacija.

- Pred kraj polusezone i početak drugog dela, kazao sam igračima da ukoliko branimo poziciju na kojoj se nalazimo, a tada smo bili četvrti, da nismo dobri. Moramo da gledamo ono što je ispred nas, a to je bila Vojvodina na trećem mestu. Ako uspemo, fenomenalno, ako ne uspemo, znamo da smo dali sve od sebe. I posle pobede protiv Metalca sam im u svlačionici kazao, sad smo treći, a da li ćemo odbraniti tu poziciju, to niko ne zna. Ali, da ćemo dati sve od sebe, to svima treba da bude jasno – poručio je Dušan Đorđević

Kurir sport

Kurir