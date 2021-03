LUKA PREĆUTAO POLA PRIČE: Milivojević vređao selektora i LOMIO SVE u Rusiji! Jel ovako i u Engelskoj bira trenera i predsednika?!

Pričao je mnogo, a ništa konkretno nije rekao! A, veliki broj stvar je prećutao. Ispovest Luke Milivojevića u kojoj je pričao o dešavanjima na Mundijalu predstavlja samo jednu, nepotpunu priču...

Donosimo vam i detalje koje iskusni igrač nije ispričao. Kao i mnogo puta do sada bavio se stvarima koje nisu njegov posao - pozicija selektora!

Svi možemo da se složimo da je Muslin trebalo da ostane, ali da je li posao igrača da se bave promena selektora, rukovodstva FSS i slično? Da li su oni posvećeni igrama u dresu Srbije, ako misle i bave se svim ovim stvarima?

Odgovor na sve to zaključite posle sledećih detalja.

Milivojević posle posle mečeva Srbija - Švajcarska na Mundijalu izvređao selektora Krstajića u svlačionici nezadovoljan izmenama koje je on učinio?! Na to kada dodamo da se ne putu do te iste svlačionice ponašao neprimereno i lomio sve pred sobom...

Možda neko prvo da pođe od sebe. Ili ipak, ne, lakše ovako...

Zamislite da ovo radi neke fudbaler u Engleskoj... Zamislite da, na primer, engleski fudbaleri ovakve stvari rade kojima se bavi Milivojević. Da oni određuju da li su izmene selektora dobre ili ne, da prave haos posle mečeva, da prete bojkotom reprezentacije ako ne bude selektor po njihovom... Da rade sve osim ono za što su tu - igraju za svoju državu svim srcem.

Kurir sport / M. B.

Kurir