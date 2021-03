NAJLAKŠE BILO SA ZVEZDOM, PROTIV NAS IM SUDIJE NISU MNOGO POMAGALE! Legendarni Hrvat priznao: Bili su NAJJAČI VIDEO

"Najlakše je bilo sa njima, Zvezda je bila najjača i automatski se motivišeš. Oni su bili veliki klub, ali protiv najjačih igraš najbolje. Sa Hajdukom smo imali veći antagonizam, bilo je i tuče. Sa Zvezdom se to nije dešavalo, ali je bio "fajt" veliki. Imali smo najviše smo voleli da igramo protiv Zvezde jer si na istom nivou, to je bilo nadmudrivanje. Niti smo mi niti Zvezda bili gruba ekipa, igrali smo jedan tehnički fudbal i mi i Zvezda. Zato je to bilo najlakše igrati, bez obzira što su bili jaki. Jedva smo čekali te derbije, bio je pun stadion i u Zagrebu i tamo. Nije bilo incidenata još", otkrio je popularni "Zeka".

On je kao štoper bio poznat po čestim izletima u napad, a bio je kapiten ne samo Dinama već i reprezentacije Jugoslavije. Otkrio je da je velikim klubovima znalo da se "pomaže" u manjim mečevima, ali ne i u derbijima.

"Niti na terenu niti posle nije bilo nikakve frke, do onih događaja kasnije. Čak ni sudije im nisu toliko pomagale, bili su korektni. Na nekim manjim utakmicama je bilo vidljiv uticaj snage Zvezde sa sudijama", otkrio je Zajec gostujući u "Podkast inkubatoru".

Zajec je za Dinamo igrao od 1974. do 1984. godine, a kasnije je dva puta bio trener "modrih".

Kurir sport

Kurir