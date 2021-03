PREBOLELI TEŽAK PORAZ OD ZVEZDE: Voždovac slavio na gostovanju u Nišu

Fudbaleri Radničkog poraženi su od Voždovca sa 1:0, u utakmici 28. kola Superlige Srbije. Gol odluke na stadionu Čair postigao je Aleksandar Stanisavljević u 72. minutu.

Nišlije imaju za čim da žale nakon ovog meča, pošto su propustile tri kolasne prilike preko Todora Petrovića i Nikole Stevanovića.

REČ TRENERA:

Vladimir Gaćinović, Radnički:

- Ne možemo da tražimo opravdanje u činjenici da smo igrali bez četvorice važnih igrača i što smo u desetom minutu ostali bez Nikole Aksentijevića, koji se povredio i nije mogao da nastavi. Ono što smo mi danas promašili je za rubriku „verovali ili ne“ i na kraju smo kažnjeni. Nije mi jasna odluka Petrovića da „bocne“ loptu u 18. minutu kada je bio sam na tri metra od gola i prebacio ga. Stevanović je kasnije imao dva zicera, jednom je pogodio prečku i to je to. Očigledno je da ovoj ekipi nedostaje pravi napadač, koji će realizovati ove silne šanse. Pokušavamo da to nadomestimo na razne načine. Promenili smo nedavno i sistem, nekad to „upali“, nekad ne, ali imamo taj problem i moraćemo da nastavimo da se nosimo sa njim.

Jovan Damjanović, Voždovac:

- Nije ovo bila lepa utakmica, ali je bila borbena. Nama je ova pobeda bila mnogo potrebna i zadovoljni smo što smo je ostvarili. Imali smo puno problema posle prekida, kada su nas oni nekoliko puta ozbiljno ugrozili. Mi smo uspeli da stvorimo nekoliko šansi i jednu smo pretvorili u pogodak za tri boda. Sve u svemu, izjednačena utakmica sa puno duela na sredini terena. Mogla je da ode i na drugu stranu, moglo je da bude nerešeno, a mi smo srećni što smo slavili na ovom teškom gostovanju.

