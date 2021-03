KONAČNOOOO! Srbija će igrati napadački fudbal, Piksi sprema ofanzivu na Irce! EVO I KAKO ĆE IZGLEDATI TIM!

Srbija s dva napadača? Do skoro je to bila misaona imenica, a od kako je Dragan Stojković selektor to postaje realnost! Konačno će reprezentacija igrati po ukusu cele nacije - ofanzivno!

Kako saznajemo, jedna od ideja Stojkovića je da u timu ima dvojicu napadača! Pošto mu je jako kratak period za rad i uigravanje te zamisli, moguće da to ne bude odmah implementirano od starta prvog meča, ali je svakako nešto što će postati zaštitni znak Srbije u budućnosti.

Za sada je Dušan Vlahović neprikosnoven na mestu prvog napadača, a odmah iza njega su Aleksandar Mitrović i Luka Jović. Potencijalni problem su minutaže i slabe forme Mitrovića i Jovića u svojim klubovima, ali mečevi u državnom dresu mogu sve da promene.

foto: Nemanja Nikolić

Kako će reprezentacija Srbije izgledati protiv Irske?

Rajković i Dmitrović ravnopravno konkurišu za mesto među stativama. Isped njih biće defanzivni trio Mitrović, Milenković i Spajić. Odlična forma kandiduje Mladenovića za mesto na levog beka/krila, dok bi sa druge strane mogao da se nađe čak i Filip Kostić.

Maksimović i Milinković-Savić (ili Gudelj) su zadnji vezni, a ispred njih ofanzivni trio - Tadić, Vlahović i Mitrović (ili Jović). Zbog činjenice da se igraju tri meča u sedam dana, za očekivati je da većina igrača sa spisak dobije šansu! Tempo koji je zadala UEFA i FIFA to nameću...

Potencijalni tim Srbije za meč sa Republikom Irskom golman Rajković štoper Mitrović Milenković Spajić bekovi/krila Mladenović Kostić zadnji vezni Maksimović Milinković-Savić (Gudelj) ofanzivci Tadić Vlahović Mitrović (Jović)

KLADIONICA Srbija - Republika Irska 1,70 3,60 5,50

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir