ROBI PORUČUJE IZ ZAGREBA, PIKSI CARE: Dragan Stojković doneće kult reprezentacije, napraviće od Srbije jak i moćan tim!

Srbija pod komandom Dragana Stojkovića oduševila je igrom, ne samo Evropu, već i ceo region. Priznanje za sjajne partije Piksiju i fudbalerima odao je i Robert Prosinečki, legendarni as Crvene zvezde, koji je ubeđen da Srbija može da ode na Svetsko prvenstvo u Kataru. Robi i Piksi zajedno su nosili dres Crvene zvezde, odlično se poznaju, a Prosinečki je ubeđen da je Stojković bio najbolji izbor za Srbiju.

foto: Profimedia

Kako vam se dopala Srbija pod komandom novog selektora Dragana Stojkovića Piksija?

- Nažalost, nisam gledao utakmice Srbije, ali sam čitao na internetu i video kratke segmente i golove. Meni se to dopada, Srbija igra dobro i to je za svaku pohvalu. Već sada se vide promene koje je uveo Piksi. Daću vam samo jedan primer. Teško je vratiti se u utakmicu kad gubiš sa 2:0 od bilo kog protivnika, a kamoli od jednog Portugala sa Ronaldom. A, Srbija je uspela da se vrati, čak je imala i šansu za potpuni preokret. To je Piksijevo delo – počeo je razgovor za Kurir Robert Prosinečki i nastavio:

foto: FSS

- Piksi je trener sa iskustvom, godinama je uspešno radio u Japanu i Kini. Bio je jedan od najvećih srpskih fudbalera ikada, proznat i poznat u svetu. Iza njega stoji veliko fudbalsko znanje i što je još važnije, autoritet.

Sviđa li vam se Aleksandar Mitrović, dao je golova u tri utakmice?

- Nije se to desilo slučajno! On je gol igrač! Srbiji treba centarfor koji daje golove da bi otišli na veliko takmičenje. Svuda gde je bio, Mitrović je bio produktivan, davao je golove i u Anderlehtu, Njukaslu i Fulamu. I to je dobro za srpsku reprezentaciju.

foto: Starsport©

Koliko može Srbija u grupi, može li da bude prva?

- Gledaj, Srbija već godinama ne ide na velika takmičenja. Imala je problema, nadam se da će to Piksi rešiti. Verujem da će napraviti atmosferu, a to je najvaženije. Reprezentativni duh, plus želja i volja, plus maksimum da odeš u Katar… Teško će biti protiv Portugala, ozbiljan je to tim, posebno što će odlučivati utakmica na njihovom terenu. Opet, Srbija je u drugom poluvremenu protiv Portugala izgledala odlično, što znači da se može igrati protiv njih. Nema predaje, što da ne… Treba se boriti. Mada, nije ni neuspeh biti drugi u grupi i pokušati u Katar otići preko baraža. Mnogi će morati tako.

foto: FSS

Šta to Srbiji nedostaje, pa da bude na TOP nivou svetskih reprezentacija?

- Kult! Kult reprezentacije treba Srbiji! A, to će doneti Piksi. Srbi imaju kvalitetne igrače, u jakim ligama, ali nemaju kult. Vidi, Hrvati to imaju, uz kvalitet koji poseduju, to je dovoljno za veliki rezultat. Pokazali su to u prethodnim godinama u kontinuitetu. Hrvati kad dolaze da igraju za reprezentaciju, to je veće nego bilo šta drugo. Za odlazak na velika takmičenja, za prolaz, skupe se i daju sve što mogu. A, Srbiji sve to nedostaje. Godinama se gleda hoće li neko igrati, ili neće, da li je neko nezadovoljan, poklanja se pažnja nekim nevažnim stvarima. Mislim da Piksi ima autoritet da reši te probleme i sve dovede u red. Ubeđen sam da će uspeti. Ne može preko noći, što je normalno, ali njegov rukopis se već vidi, Srbi igraju dobro i deluju zadovoljno na terenu.

foto: Starsport

Hrvatska se okliznula protiv Slovenije, posle upisala dve pobede, ali nije briljirala. Šta se dešava?

- Smena generacija! Traže se novi igrači i nova lica, i to je normalno. Prevelika su očekivanja ovde. Opet i to je normalno, jer je Hrvatska bila druga i treća na svetu, stalno na velikim takmičenjima… Za jednu zemlju kao što je Hrvatska od 3,5 miliona stanovnika, to je velika stvar. Doći će i ti novi igrači, grupa nije teška, verujem da će oni otići na mundijal. Bila je kriza protiv Slovenije, nije bilo dobro ni protiv Kipra, ni Malte, ali se pobedilo, a to je najvažnije. Drugi rezultati u grupi su se poklopili i Hrvatska je prva.

Radili ste kao selektor BiH, kako vam se čini selekcija te zemlje?

- Imaju baš tešku grupu. BiH je u delikatnoj situaciji, teško će otići na veliko takmičenje, Francuzi su apsolutni favoriti u grupi, a posle toga, za drugo mesto im ostaje da se bore sa Fincima i Ukrajincima. Trebalo je da dobiju Fince u gostima, jer su dva puta vodili, a na kraju je završeno 2:2. Nesrećno su kući izgubili od Francuza. Neka se bore, nema druge.

foto: www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitic

Kako vidite Crvenu zvezdu danas u odnosu na period kada ste vi bili trener?

- Dobro! Crvena zvezda je poslednjih godina napravila veliki pomak u svemu, igrali su dva puta grupnu fazu Lige šampiona, prošli grupu Lige Evrope. Imaju kontinuitet u Evropi, a to su velike stvari. Opet su se dobro pozicionirali u Evropi, gde pripadaju. U prvenstvu su prvi, dominiraju. Mnogo dobrih stvari se desilo za razliku od mojih dana, kada su finansije bile najveći problem.

foto: Fk. Crvena zvezda

Sviđa li vam se rad Dejana Stankovića u Crvenoj zvezdi?

- Zvezda uz Dinamo radi veliki posao za ovaj deo Balkana. Zvezda je bila blizu plasmana u narednu rundu Lige Evrope protiv Milana. Mnogo bolja ekipa na utakmici u Milanu. Tu im je nedostajalo sreće, ali vratiće se to… Stanković radi dobar posao, sviđa mi se kako to izgleda. Ima kvalitetnu ekipu, laganu euforiju i dobro on gura. Samo neka nastavi tako.

foto: Profimedia

Barselona je klub u koji ste zaljubljeni. Kako vidite Barsu u budućnosti, sa Mesijem ili bez njega?

- Vratili su se, polako izlaze iz krize, opet su u igru za prvenstvo. Korona je poremetila mnogo stvari u svetu fudbala, posebno u Barseloni. Bili su pred bankrotom, ima love, nema love. Stabilizovaće se, veliki je to klub. Neće propasti. Atletiko je imao deset bodova prednosti, sada je nešto sitno, valjda četiri… Mesi?! Svi pričaju kako on više ne može, a on onda kao od šale da 50 golova u sezoni. Veliki je! Najvažniji deo Barselone, kroz njenu istoriju. Godine čine svoje, pa će i on, kao i mnogi pre njega, morati da ode, odnosno završi karijeru. To je život, mora tako.

Zašto ste napustili Denizli? Šta se dogodilo?

- Desile su se neke stvari na koje nisam mogao da utičem. Klub nije mogao da isprati finansijski neke dolaske igrača. Nije išlo i otišao sam. Sada sam bez angažmana, sa porodicom u Zagrebu. Mogu vam reći da mi baš prija, posle godinu ipo dana u Turskoj, posebno nakon “lok-daun” zbog korone, koji mi je baš teško pao.

foto: Profimedia

Cene vas u Azerbejdžanu. Bili ste selektor tako, kako pamtite tu epizodu?

- Bio sam tri godine u Azerbejdžanu, napravili smo najveći uspeh reprezentacije u istoriji, osvojili 10 bodova u grupi. Pobedili smo Norvešku, igrali nerešeno sa Hrvatskom i Češkom. I to je ostalo narodu u sećanju. Imam odličan odnos sa tom zemljom i ljudima. Živeo sam sa porodicom u Bakuku, stvarno lepo iskustvo za nas. Azerbejdžan kao reprezenatcija ne može da računa da ode na veliko takmičenje kroz ovu grupu, ali kroz Ligu nacija može. Deluju solidno, ne može više niko da računa da će ih lako pobediti. Videli su to i Srbija i Portugal, mučili su se sa njima. Azerbejdžan više nije zicer.

foto: Instagram

Boban Bajković je radio sa vama. U Beogradu je sa porodicom. Čujete li se sa njim?

- Kako da ne budem na vezi sa njim? (smeh) Da nisi pogrešio pitanje… Jao, Bajko! Radili smo zajedno u Kajzeriju i Denizliju. Ma, Bajko… Moj čovek… Šta da ti kažem o njemu, kad sve znaš. (smeh) Čekamo obojica angažman, čim nađem posao, odmah ga zovem i idemo zajedno u avanture. (smeh)

foto: KURIR

Planirate li uskoro dolazak u Srbiju?

- Sada vrlo teško, zbog ove korone. Bio sam vrlo kratko, pre dva ipo meseca u Beogradu. Nisam mogao mnogo da se zadržavam. Ovde u Hrvatskoj nismo primili vakcinu, to je problem, kad ga rešimo, dolazim! (smeh)

Kurir sport / Aleksandar Radonić