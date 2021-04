KO PRIMI VAKCINU MOŽE NA VEČITI DERBI? Doktor Kon najavio PUBLIKU u finalu Kupa!

Vizija svakako da postoji. Ljudi koji su se vakcinisali su na neki način pozitivno "diskriminisani". Meni kao epidemiologu je takva odluka da se vakcinisani puste na stadione jako primamljiva, ali je to ujedno i društvena odluka. Sa druge strane, biću uzdržan kada se bude o tome raspravljalo jer je to odluka čitavog društva, a ne pojedinaca. Potrebna je velika većina da bi se tako nešto podržalo i usvojilo - rekao je doktor Kon za "Alo"

On je potom pojasnio svoj stav.

"Nisam siguran koliko je daleko. Sve zavisi od toga kolika je stopa vakcinacije. U Beogradu je vakcinisano više od 41 odsto građana, taj broj raste, ali bi morao da raste mnogo brže da bi bili bezbedniji, ne samo zbog pitanja navijača na stadionu, ali i zbog toga. Utakmica je još uvek daleko, može se do tada situacija promeniti. Sigurno da će se o tome raspravljati. Postoje i oni koji nisu vakcinisani, ali nije nemoguće da će oni moći da prisustvuju velikim događajima uz negativan test. Videćemo još, primamljivo jeste, vidim da se u čitavom svetu postavlja kao tema povratak navijača na stadione, što je sasvim normalno. Znate kako, sve može, ako ima dobre volje, to je jedna stvar. Sa druge strane prvo i najvažnije jeste da spustimo aktivnost ovog virusa, da postoji veliki broj ljudi koji su imuni kako ne bi imao gde da opstane. To je trenutno najvažnije - zaključio je Kon.

