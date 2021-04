ZAVRŠIO KARIJERU ZBOG ZLOSTAVLJANJA: Protivnik ga vređao zato što je pokušao da izvrši SAMOUBISTVO!

Fudbaler škotskog četvrtoligaša Albion Roversa Dejvid Koks saopštio je da je završio karijeru, pošto ga je, kako tvrdi, protivnički igrač vredjao zbog psihičkih problema sa kojima se bori.

Koks je napustio stadion u poluvremenu sinoćnje utakmice protiv Stenhausmira i rekao da ga je protivnički igrač vredjao pominjući njegove prethodne pokušaje da se ubije.

Uprava Stenhausmira je obavestila Fudbalski savez Škotske o tome i pokrenula istragu.

"Klub je svestan prepirke. Razgovarali smo sa igračima koji su učestvovali, Dejvid Koks (Albion Rovers) je bio na klupi, a Džonatan Tifoni (Stenhausmir) je igrao. Obojica tvrde da je tokom utakmice bilo ozbiljnih i neprimerenih komentara, koji utiču na dobrobit i mentalno stanje igrača", navodi se u saopšenju kluba, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Koks je u više navrata javno govorio o svojoj borbi protiv depresije i uvredama koje je dobijao tokom utakmica.

On je na društvenim mrežama naveo da je bilo prepirke, kao i da ga je protivnički igrač vredjao u vezi sa mentalnim zdravljem.

"Rekao mi je da je prvi put to trebalo da uradim kako treba. Neki misle da to nije velika stvar, ali dosta mi je da slušam o tome. Nisam dovoljno plaćen za to. Da smo bili na nekom drugom mestu, verovatno bih momku slomio noge", naveo je on.

"Pokušavao sam da razgovaram sa sudijama o tome, ali nisu hteli da znaju jer nisu ništa čuli. Tako da ću nesto da preduzmem povodom toga i odlučio sam da ostavim fudbal. Završio sam. U suprotnom ću da nastavim da igram i prebiću nekoga, što nije dobro i ispašću loš", dodao je Koks.

Uprava Albion Roversa saopštila je da je to "neoprostiv incident koji se ne sme umanjiti" i da bi ekipa napustila teren da je znala šta se dogodilo.

Kurir sport/Beta