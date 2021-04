DRAMA U JUVENTUSU! Kristijano Ronaldo u DEPRESIJI: Danima ne progovara ni sa kim, niko mu OSMEH na licu nije video nedelju dana!

Kako javlja italijanska "Gazeta delo Sport", Portugalac je u nekoj vrsti depresije i poslednjih nedelja je poprilično promenio ponašanje. Ovaj list ističe kako se na njegovom licu ne vidi osmeh već neko vreme.

"Ne vidite više ni tračak toga da uživa u svemu. Nervozan, iritantan, udaljen od svojih kolega...Protiv Fiorentine je bio nezainteresovan, što je zabrinjavajuć znak. Ronaldo više ne krije tek gestove", prenosi list.

U tekstu se dalje dodaje kako je Ronaldo i van terena potpuno van priče o Juventusu.

"On se udaljio od Juventusa. Možda je pomalo oduvek bilo tako, ali taj trend se intenzivirao poslednjih nedelja, naročito posle eliminacije iz Lige šampiona".

foto: Profimedia

"Gazeta" otkriva i jedan od detalj posle pobede nad Đenoom od 3:1 kada Kristijano nije postigao gol.

Ušao je u svlačionicu gde je besno udario u zid, a posle tuširanja, nije prozborio reč ni sa kim.

Na tri poslednje utakmice nije uspeo da zatrese mrežu , to mu je najduži post u Seriji A otkako se vratio na teren posle povrede u prvoj sezoni. Poslednji put postigao je gol 7. aprila protiv Napolija. Ne pomaže ni to što su rezultati ekipe u padu i što je Stara Dama trenutno četvrta u Seriji A. Neizvesno je i šta će biti dalje sa njim, pod ugovorom je do leta 2022. godine, a pominje se opcija povratka u Mančester junajted u zamenu za Pola Pogbu.

On je navodno naložio svom agentu da mu potraži novi klub.

"Vrata Reala nikad posle odlaska nisu mu bila otvorena. Otuda je Junajted prioritetna opcija. Jedno je sigurno, ako Juventus ne izbori Ligu šampiona, Ronaldo će otići", zaključak je komentara u "Gazeti".

Kurir sport