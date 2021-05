MILENKOVIĆ SE SETIO DANA U PARTIZANU: Bio sam bez profesionalnog ugovora, hvala Ivanu Tomiću, što je verovao u mene!

Nikola Milenković je fudbaler koji intrigira italijanske medije. Defanzivac Fjorentine koji igra najverovatnije svoju poslednju sezonu u ljubičastom dresu otkrio je da se na više nego zanimljiv, možda čak i filmski način probio do prvog tima Partizana, početkom 2016. godine.

- Počeo sam u Žarkovu, a sa 13 godina sam došao u Partizan. Tu je moja karijera krenula u uzlaznom smeru. Posle omladinske ekipe prešao sam u rezervni tim Partizana, Teleoptik. Tu sam proveo godinu dana, a dolazak Ivana Tomića za trenera je bio ključan za moju karijeru - otkrio je za sajt Fjorentine Nikola Milenković i nastavio:

foto: Saša Pavlić

- Kada je postao trener Partizana poveo je i mene u prvi tim. Dok sam bio u omladinskoj ekipi bio sam jedan od retkih bez ugovora. Čim je to Tomić čuo, odmah se pobrinuo da dobijem ne omladinski, već profesionalni ugovor. Bio je to veliki potez sa njegove strane.

foto: Dragana Udovičić

Zbog fudbala Milenković je morao da se odrekne mnogih stvari.

- Brojni fudbaleri mnogo toga žrtvuju. Ja takođe. Mogao sam da provedem više vremena sa prijateljima umesto da svaki dan budem na režimu škola-kuća-trening. Od samog jutra, probudim se u 7.00 i u 20.00 sati uveče se vratim kući. Bilo je naporno. Dešavalo mi se nebrojeno puta da zaspim u autobusu i propustim stanicu, pa da onda moram da se vraćam. Majka bi me zvala u tim slučajevima, jer je bilo čudno što nisam došao kući na vreme. Imao sam veoma malo slobodnog vremena i kada nisam bio umoran provodio sam ga sa prijateljima. Sada imam vremena za porodicu i prijatelje. Možda je jedini moj problem to što sam daleko od kuće.

Govorio je i o prijateljstvima koja je stekao tokom fudbalske karijere, kao i važnosti dobrih odnosa u svlačionici.

- U svakoj svlačionici postoje prijatelji i kolege. Postoje različiti ljudi, različitih karaktera i ličnosti. Uvek postoji poštovanje među nama, to je jako važna stvar i svi smo prijatelji. Teško je reći da li neko ima bolje odnose sa jednom ili drugom osobom, ali najvažnije je poštovanje. Onda vidite ponašanje na terenu, čitavu grupu. Kako možete sebi da pomognete, jednim aplauzom, pravim odabirom reči. Sve možete videti na terenu, a u našoj svlačionici ima puno prijateljstava. U fudbalu moratie biti oprezni sa ljudima. Morate biti pametni da bi ste shvatili ko vam je blizak u teškim trenucima, a ko u dobrim. Ne morate biti posebno inteligentni da bi to shvatili. Da bi shvatili ko vam je zaista prijatelj ili ko vam je blizak samo iz ličnog interesa. Potrebno je samo da zastanete na minut i razmislite i odmah ćete shvatiti. Sa dva-tri prijateljak sam jako blizak. U redu je da upoznaješ ljude, volim kada stičem nove kontakte, kada se upoznajem i učim od novih ljudi, ali mislim da pravih prijatelja možete imati dva-tri.

foto: EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Društvene mreže imaju sve veći uticaj, ali Milenković ističe da ih ne koristi preterano.

- Ranije sam pisao, nemam menadžera za društvene mreže. Ne koristim ih toliko, ne volim da provodim puno vremena na telefonu. Radije vreme provodim sa porodicom, prijateljima i svojom devojkom. Trudim se da telefon koristim što je manje moguće i mislim da je to ispravna stvar.

foto: Beta

Milenković voli umetnost, pa je stoga prosto zaljubljen u Firencu.

- Firenca mi se zaista dopada kao grad, posebno zbog svoje istorije. Bio sam dva puta u Ufici galeriji sa vodičem, kako bi mi govorio o umetnosti. Išao sam u Palaco Piti palatu i Boboli park, obišao sam i brojna druga mesta sa vodičem. Volim da se upoznam sa mestom u kojem živim i želeo sam da dublje uđem u materiju. Kako bi poboljšao italijanski vokabular i naučio nove reči gledam filmove i dokumentarce na italijanskom, počeo sam i da čitam na italijanskom i knjige o Italiji. Volim da se upoznajem sa njenom istorijom. Dopada mi se ovde i zbog toga želim da pokažem poštovanje prema kulturi i naučim što više o Italiji i Firenci.

Muzika i filmovi su deo Milenkovićeve svakodnevnice.

- Zanimaju me i muzika i filmovi. Volim da počnem dan sa muzikom kada se probudim, to mi da je pozitivnost i energiju. Slušam sve, srpske, italijanske, američke pesme. Dopadaju mi se svi muzički žanrovi. Volim i da idem u bioskop i gledam filmove. Omiljeni film mi je Nevodljivi svedok (Contratiempo). Pogledajte kako sam loš u fantazi fudbalu, iza Dušana sam. Velika je razlika na tabeli. Prvih godina u Italiji nisam igrao fantazi, ali sam čuo druge da pričaju o njemu. Najpre se nisam raspitivao kako se igra, znao sam da postoji u Engleskoj, ali nisam znao kako funkcioniše u Italiji. Svi su pričali o tome, tako da sam se i ja zainteresovao prošle godine. To je igra koja nas zbližava.

foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

Poznato je da je njegov idol legenda Crvene zvezde i Mančester junajteda Nemanja Vidić.

- Nikada nisam upoznao Vidića lično, nisam dosad ni pokušavao da ga upoznam, ali bih voleo. On je moj omiljeni defanzivac. Da sam Vidić, mladom Milenkoviću bi poručio da nikada ne prestane da sanja, da svaki dan izađe na teren kako bi napredovao. Da tokom svakog treninga želi da istog dana napreduje, da svaki trenutak na terenu ili u teretani vidi kao priliku za napredak, sa mišlju da svakog dana mora da ide u trening centar i da tako ne može da pogreši - istakao je Nikola Milenković.

