ON NIJE BUDALA KAO ŠTO LJUDI MISLE, UZEO JE VIŠE OD 200.000 EVRA OD AMERIČKE AMBASADE DA ME NAPADNE: Vućić opleo po Željku Pantiću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je izložen velikom pritisku spolja, ali i iznutra, dodajući da su tajkuni svakako uložili više od 1,3 milijardi evra u aktivnosti protiv njega.

Vučić je, za TV Prva, upitan ko je uložio novac za njegovo rušenje, rekao da su to učinili mnogi spolja, dodajući da ni kriminalne aktivnosti ne mogu da se dese bez podrške spolja, ali da su to uradili i mnogi iznutra, tajkuni koji su uložili ogroman novac.

Na pitanje kako to čine on je objasnio da ulažu novac u medije, organizacije koje podržavaju, kao i razne analitičare.

S tim u vezi se osvrnuo na jednog analitičara, koji je davao izjave protiv njega, ne navodeći mu ime, i kaže da su mnogi mislili da je navijački analitičar, budala.

"Ali on nije budala već je pametan - uzeo je više od 200.000 dolara od američke ambasade", kazao je on dodajući da su tačni natpisi medija, i da kao dokazi za to postoje "sviftovi i računi".

Vučić je osvrćući se na pritiske kojima je izložen, rekao da zna šta je bilo, šta mu se spremalo i šta mu se sprema.

"Ponosan sam na sve što smo radili, radili smo vredno, marljivo i dobro za Srbiju. Podigli smo Srbiju iu koja je bila razorena, u kojoj su sve fabrike bile uništete, pokradene iz pepela. Uspeli smo da Srbija bude zemlja koja najbrže raste u celoj Evropi. To smo uspeli mi građani Srbije. Uspeli smo tako što smo štitili svoju zemlju, ne nekog drugog. Ssto sam je na svaki mogući način štitio od svakog prtiska, bez obzira da li on dolazio sa zapada ili istoka", rekao je on.

Vučić je ukazao i da ima i agenata sa istoka koji rade protiv naše zemlje.

