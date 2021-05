SRBIN KOJI JE ZAPALIO APENINE Velikani ga silno žele, a on otkriva da jedino Mihi ne bi mogao da kaže NE

Za njegov potpis otimaju se svi velikani italijanskog fudbala – Juventus, Inter i Milan, a u razgovoru za Meridian sport Vlahović je otkrio da na jedan poziv ne bi mogao da kaže ne – ako bi sa druge strane žice bio legendarni Siniša Mihajlović.

Vlahović je otvoreno govodio o odnosu sa saigračima u Firenci, svom pristupu fudbalu i primerima koje sledi, sjajnoj atmosferi u nacionalnom timu, ali i o predstojećem finalu Kupa Srbije u kom će snage odmeriti njegov Partizan i aktuelni šampion Srbije Crvena zvezda.

foto: Profimedia

Vlahović se prisetio svog dolaska u Fiorentinu i samog početka, kao i atmosfere u svlačionici.

- Naravno, Bleki (Nikola Milenković) mi je mnogo pomogao, ali od stranaca bih izdvojio Saponaru. Prvi dan i na treninzima, kada je trener na italijanskom objašnjavao vežbe, on mi je objašnjavao na engleskom. Generalno je rekao da ako mi nešto treba - da je tu za mene. Dobro se kapiram i sa Riberijem, golman Dragovski je dobar. Kokorin je tu takođe – priča Vlahović.

Osim njih, u svlačonici Fireontine prisutna je i svetska klasa – Frenk Riberi. A, o njemu Vlahović ima samo reči hvale.

- On je osoba koja svima želi da se nađe i uvek je tu da pomogne. Ima mentalitet šampiona kojem bi trebalo svi da težimo. Nakon svega što je uradio, posle svega što je osvojio, on ima glad za uspesima. To je neka stvar koju mi je približio još više, kulturu ponašanja na treninzima, dostupnost svima i takve stvari.

Serija A ove sezone broji mnogo asova, a među njima su i Kristijano Ronaldo i Zlatan Ibrahimović. Ipak, sa 21 golom tokom sezone, Vlahović je pokazao da mu je i te kako mesto među njima.

- Biću iskren, žao mi je što je sad kraj sezone. Ali, mislim da niko nije očekivao ovo što sam uradio. Krivo mi je što smo se borili za opstanak tako dugo, što nismo dostigli višu poziciju na tabeli. Žao mi je što moji golovi nisu pomogli za neki viši cilj. Obezbedili smo opstanak tri kola pred kraj, ovo se već zaboravilo, sezona je gotova. Najbitnije je da se dobro odmorim, kad krenu pripreme da se dobro spremim i da pokušam da nastavim kao ove sezone. Cilj je naravno da postignem što više golova.

foto: Profimedia

Nikada reprezentativac Srbije nije krio da mu je Ibrahimović idol, a ove sezone je uspeo da bude daleko ispred njega po učinku u Seriji A.

- Povrede su ga onemogućile da odigra više mečeva i da još više pomogne Milanu. Mislim da je to najveći razlog što sam završio ispred njega. Teško je porediti se sa takvim igračima i stavljati se u ravan sa njima. To su igrači svetske klase koji su uradili mnogo za fudbal. Čast mi je što sam završio ispred njega po broju golova, međutim, sve što sam uradio gledaće se puta tri u narednim godinama, zato moram da ostanem miran i igram što bolje i bolje.

Mnogo se spekuliše o Vlahovićevom odlasku iz Fiorentine, iako zvaničnih informacija i potvrda još nema, ali šta bi bilo kada bi ga pozvao legendanri Siniša Mihajlović?

- Miha je velika legenda i našeg i italijanskog fudbala. Sigurno da bi bilo teško odbiti Mihu, ali ja trenutno razmišljam samo o Fiorentini. Videćemo šta će biti u budućnosti – ostao je rezervisan Vlahović.

foto: Profimedia

Prvi put u poslednjih 20 godina Srbija ima slatke muke na poziciji napadača. Mnogi se pitaju kakva je atmosfera između Vlahovića, Luke Jovića i Aleksandra Mitrovića kad se sretnu na okupljanju?

Ali, jedno je sigurno – „zle krvi“ nema.

- Nama je stvarno nebitno ko će dati gol, nema sujete. Svi želimo da budemo jaki kao skup, da svim silama idemo napred. Imamo ozbiljan kvalitet i zaslužujemo da igramo na svakom velikom takmičenju. Atmosfera je sada jako dobra i daćemo sve od sebe da se plasiramo na Svetsko prvenstvo i da napravimo dobar rezultat tamo. To bi dosta značilo nama, selektoru, naciji, našim roditeljima, porodicama i bilo bi zaista lepo da to ostvarimo – kaže Vlahović.

Ono što je primetno jeste da Srbija sada igra ultra ofanzivan fudbal i uvek razmišlja o tome da postigne gol, a Vlahovića to posebno raduje.

- Sigurno je da je napadačima lakše kad se igra na gol više. Ali, ova igra Srbije se sviđa, verujem, svim ljudima. Jer, kad ekipa igra atraktivno, dopadljivo, to privlači ljude na stadion. Što je najbitnije, to nam je donelo i rezultat. Šta god da selektor odluči, mi treba da ispunimo.

O novom selektoru imao je samo reči hvale.

- Nisam se čak ni rodio kad je on igrao... Pričali su mi roditelji i članovi familije da je bio stvarno vanserijski igrač, jedan od naših najboljih igrača svih vremena. Biti njegov igrač je velika doza odgovornosti, treba dati sve od sebe jer on ima velika očekivanja. Naš prvi susret je bio kao i sa svima. Sasvim normalno. Održao je sastanak celoj ekipi. Objasnio nam je kako želi da igramo i predstavio neko njegovo viđenje reprezentacije. Velika je čast što nam je selektor Dragan Stojković.

foto: Saša Pavlić

Vlahović se dotakao i predstojećeg finala Kupa Srbije, u kojem će se sastati njegov Partizan i Crvena zvezda.

- Obe ekipe su u jako dobroj formi, dve najbolje ekipe u državi. Kao navijač Partizana, naravno da želim da Partizan pobedi. U poslednjih šest sezona pet puta su uzeli Kup i želim im da nastave. Veća motivacija od Zvezde na „Marakani“ nije potrebna. Partizan ima šefa stručnog štaba, Aleksandra Stanojevića, koji ume da motiviše ekipu. Od srca im želim da pobede i da odnesu pehar kući. Zvezdi čestitam na tituli, ali Partizanu želim trofej Kupa – zaključio je Vlahović.

Kurir sport/Meridian sport